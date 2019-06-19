Слуцкий: «У Игнашевича есть большое количество своих плюсов»

Наставник «Витесса» Леонид Слуцкий пожелал удачи Сергею Игнашевичу, который недавно возглавил «Торпедо».
Игнашевич отличается от братьев Березуцких. Не говорю, лучше или хуже, просто другой. У него отличается темперамент, характер, у него другие представления о многих вещах. Вообще, большая редкость встретить людей, с которыми у тебя полный комфорт и понимание. Много таких не встретишь. Братья для меня такими являются. Сергей – несколько другой тип. У него есть большое количество своих плюсов, желаю ему удачи в новой, самостоятельной работе.
Сергей решил попробовать, у него появился вариант. Братья выбрали другой путь. Когда Березуцким предлагали остаться в ЦСКА работать с детьми, Вася сказал: «Как я буду с ними работать, если я в этом ничего не понимаю?». Он говорил потом, что понимает, как что-то объяснить взрослому игроку, а чтобы тренировать детей, нужно иметь уровень квалификации еще выше, чем при работе со взрослыми. Вася объяснил, что ему просто не хватает знаний для того, чтобы быть детским тренером.
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