ГлавнаяНовости

Слуцкий: «У Игнашевича есть большое количество своих плюсов»

сегодня, 13:02

Наставник «Витесса» Леонид Слуцкий пожелал удачи Сергею Игнашевичу, который недавно возглавил «Торпедо».

Игнашевич отличается от братьев Березуцких. Не говорю, лучше или хуже, просто другой. У него отличается темперамент, характер, у него другие представления о многих вещах. Вообще, большая редкость встретить людей, с которыми у тебя полный комфорт и понимание. Много таких не встретишь. Братья для меня такими являются. Сергей – несколько другой тип. У него есть большое количество своих плюсов, желаю ему удачи в новой, самостоятельной работе.

Сергей решил попробовать, у него появился вариант. Братья выбрали другой путь. Когда Березуцким предлагали остаться в ЦСКА работать с детьми, Вася сказал: «Как я буду с ними работать, если я в этом ничего не понимаю?». Он говорил потом, что понимает, как что-то объяснить взрослому игроку, а чтобы тренировать детей, нужно иметь уровень квалификации еще выше, чем при работе со взрослыми. Вася объяснил, что ему просто не хватает знаний для того, чтобы быть детским тренером.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Слуцкий: «Смолов всю жизнь мечтает играть за рубежом»
Сегодня, 13:09 Комментарии1
Пономарев: «Не верю в Чалова. Он никакой»
Сегодня, 12:38 Комментарии12
Валерий Газзаев: «Лучшим голкипером в прошлом сезоне был Акинфеев»
Сегодня, 11:03 Комментарии44
Галактионов: «Глупо считать, что в футбол играют те, кто плохо учится»
Сегодня, 10:15 Комментарии0
Газизов: «Изменение лимита на легионеров может обрушить трансферный рынок»
Сегодня, 09:40 Комментарии11
Газизов: «Любой игрок может покинуть „Уфу“»
Сегодня, 08:45 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ваня лучший
Ваня лучший
   44 / 711
сегодня в 13:12
Я могу назвать десяток тренеров клубов РПЛ, которым и знаний не хватает и интеллекта. Кононов, Евсеев, Хохлов.....

.
cska plus
cska plus
   10 / 711
сегодня в 13:07
Леонид Викторовичу РЕСПЕКТ!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100