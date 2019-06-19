Слуцкий: «У Игнашевича есть большое количество своих плюсов»

Наставник «Витесса» пожелал удачи , который недавно возглавил «Торпедо».

Игнашевич отличается от братьев Березуцких. Не говорю, лучше или хуже, просто другой. У него отличается темперамент, характер, у него другие представления о многих вещах. Вообще, большая редкость встретить людей, с которыми у тебя полный комфорт и понимание. Много таких не встретишь. Братья для меня такими являются. Сергей – несколько другой тип. У него есть большое количество своих плюсов, желаю ему удачи в новой, самостоятельной работе.