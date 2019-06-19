Пономарев: «Не верю в Чалова. Он никакой»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв считает, что форвард команды должен остаться в клубе.

Агент Чалова сказал, что не знает, где Фёдор начнет следующий сезон? Что за глупость? Агент не знает, где Чалов начнет сезон! В ЦСКА . Где же еще? Ему еще рано куда-то уезжать. Фёдору года два-три надо в ЦСКА поиграть. Обязательно. Иначе Чалов потеряется. Он никакой.

Ему ни в коем случае нельзя никуда ехать. Он же себя испортит совсем! И так-то он не блещет. Надо работать. Почему его Черчесов не ставит в состав? Потому что он не работает на поле. Даже Дзюба у него забегал, заработал. У Черчесова все бегают. А у Чалова, возможно, не хватает дыхалки или физподготовки, поэтому он мало работает, но при этом забивает. Так бывает. А рабочих голов у него очень мало.

Я пока не верю в Чалова. Ему надо отбарабанить в ЦСКА года два-три, заматереть. А вот когда он будет классным игроком, к нему не подберешься – тогда его и надо отдавать в Европу. А сейчас рано. Ни в коем случае. Он нигде не заиграет. Я в это не верю.

Через два года надо будет смотреть на его игру. Может, он в мадридский «Реал» пойдет. Но надо вырасти в хорошего игрока. А сейчас он невылупившийся цыпленок. Надо посмотреть, как он будет себя чувствовать в следующем сезоне, сможет ли он забивать. Бывает, игроки блеснут один год на футбольном поле, а потом их не видно. Сколько таких футболистов было на моем веку!