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Пономарев: «Не верю в Чалова. Он никакой»

сегодня, 12:38

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв считает, что форвард команды Фёдор Чалов должен остаться в клубе.

Агент Чалова сказал, что не знает, где Фёдор начнет следующий сезон? Что за глупость? Агент не знает, где Чалов начнет сезон! В ЦСКА. Где же еще? Ему еще рано куда-то уезжать. Фёдору года два-три надо в ЦСКА поиграть. Обязательно. Иначе Чалов потеряется. Он никакой.

Ему ни в коем случае нельзя никуда ехать. Он же себя испортит совсем! И так-то он не блещет. Надо работать. Почему его Черчесов не ставит в состав? Потому что он не работает на поле. Даже Дзюба у него забегал, заработал. У Черчесова все бегают. А у Чалова, возможно, не хватает дыхалки или физподготовки, поэтому он мало работает, но при этом забивает. Так бывает. А рабочих голов у него очень мало.

Я пока не верю в Чалова. Ему надо отбарабанить в ЦСКА года два-три, заматереть. А вот когда он будет классным игроком, к нему не подберешься – тогда его и надо отдавать в Европу. А сейчас рано. Ни в коем случае. Он нигде не заиграет. Я в это не верю.

Через два года надо будет смотреть на его игру. Может, он в мадридский «Реал» пойдет. Но надо вырасти в хорошего игрока. А сейчас он невылупившийся цыпленок. Надо посмотреть, как он будет себя чувствовать в следующем сезоне, сможет ли он забивать. Бывает, игроки блеснут один год на футбольном поле, а потом их не видно. Сколько таких футболистов было на моем веку!

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Все комментарии
ziborock
ziborock
   23 / 711
сегодня в 13:08
Как "никакой"?! Ваш он, конский!)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   11 / 711
сегодня в 13:04
гинеру денежка нужна прямо щас, так что впарит при первой возможности...
нечитайло
нечитайло
   413 / 711
сегодня в 13:04
Спецам виднее
Ваня лучший
Ваня лучший
   44 / 711
сегодня в 13:02
Может он и прав. Только вот такой вопрос. Если "невылупившийся цыпленок" забивает больше всех в лиге, то где место этой лиги? В Гибралтаре, или на Мальте?
STVA 1
STVA 1
   37 / 711
сегодня в 13:02
С чем то можно согласится , с чем то нет , но то что Чалову надо хотя бы сезон отыграть в ЦСКА , это точно . А так агент утку пустил по ходу ...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   35 / 711
сегодня в 13:00
Спалил ветеран тимуровца. Взял и одним махом сорвал паутину, бережно натянутую Аль- Капоне😄
LOpp
LOpp
   13 / 711
сегодня в 12:48
Пономарев явно тарасовский хряк и агент Федуна.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   237 / 711
сегодня в 12:48
Тут сложно предсказывать что-то. Что у Чалова есть хорошие задатки форварда, это определенно. Он демонстрирует это уже не первый год. Вопрос в том, как он сможет проявить себя в другом клубе, с другими партнерами, при других игровых скоростях и другом уровне сопротивления. Готов ли физически и ментально? Интерес агентов продать подороже - это понятно, а вот что дальше? В одном можно точно согласиться - Федору нужно еще 1-2 сезона поиграть в ЦСКА.
25процентный клоун
25процентный клоун
   2 / 711
сегодня в 12:47
у армейцев свой Рейнгольд появился,я за попкорном
beefs
beefs
   55 / 711
сегодня в 12:47
Он звезда у СМИ (московских)...
cska plus
cska plus
   10 / 711
сегодня в 12:45
Феде надо приобрести уверенность, это можно получить только в ЦСКА, один сезон он точно должен играть у нас.
Питер Ман
Питер Ман
   56 / 711
сегодня в 12:39
Типичная пупсиковая зависть
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