Мостовой: «Глушаков может спокойно играть во многих клубах РПЛ»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой считает, что экс-капитан «красно-белых» легко найдет себе новую команду.

Есть разные причины, по которым футболисты покидают команды, здесь - по соглашению сторон. Скорее всего, всех это устроило. Ничего негативного я в этом не вижу.

У него такой опыт, что он еще может спокойно играть во многих клубах. Я еще много лет назад говорил, что Игнашевич и братья Березуцкие спокойно могут играть до 40 лет, Игнашевич уже завершал карьеру, а потом его опять взяли в сборную, и он был одним из лучших защитников на чемпионате мира. Повторюсь, если все нормально, в нашем чемпионате можно играть до 40 лет, Глушаков, конечно, не исключение.