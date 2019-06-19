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Мостовой: «Глушаков может спокойно играть во многих клубах РПЛ»

сегодня, 14:54

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой считает, что экс-капитан «красно-белых» Денис Глушаков легко найдет себе новую команду.

Есть разные причины, по которым футболисты покидают команды, здесь - по соглашению сторон. Скорее всего, всех это устроило. Ничего негативного я в этом не вижу.

У него такой опыт, что он еще может спокойно играть во многих клубах. Я еще много лет назад говорил, что Игнашевич и братья Березуцкие спокойно могут играть до 40 лет, Игнашевич уже завершал карьеру, а потом его опять взяли в сборную, и он был одним из лучших защитников на чемпионате мира. Повторюсь, если все нормально, в нашем чемпионате можно играть до 40 лет, Глушаков, конечно, не исключение.

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Все комментарии
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   42 / 715
сегодня в 15:18
Теперь Дениска еще больше будет ненавидеть спартак и с удовольствием отгружать ему голешники!
ДСА
ДСА
   101 / 715
сегодня в 15:16
Платить будут меньше - Глушаков будет играть еще хуже.
sir_Alex
sir_Alex
   33 / 715
сегодня в 15:15
Где угодно, только не в «Спартаке».
Kresi frok
Kresi frok
   136 / 715
сегодня в 15:00
Нет, не может! Обычный бегунок, таких миллиарды.
Аксинья
Аксинья
   15 / 715
сегодня в 15:00
Чемпионат пешеходов - трудно не согласиться...
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