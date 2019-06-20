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Сарри рассказал о трансферах «Ювентуса»

сегодня, 13:05

Новый главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал о трансферах туринского клуба.

Здесь есть директора, которые годами следят за игроками, я выслушаю их мнение. 

Может быть, не Игуаин, которого я знаю довольно хорошо, но я в первую очередь выслушаю и адаптируюсь к тому, что предлагает клуб. Было бы несправедливо навязывать свои идеи людям, которые знают об игроках больше, чем я.

Как только я получу более четкое представление о том, какой будет наша ключевая система, мы поговорим о трансферах. 

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Все комментарии
Bavaria_M
Bavaria_M
   145 / 712
сегодня в 13:31
Мало ли что они знают об игроках, тебе с ними работать и вживлять их в свою схему
allemz II
allemz II
   497 / 712
сегодня в 13:25
Срочно всеми силами туринских преторианцев атаковать провинции в поисках очередных бернардеско-бентанкуров.
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