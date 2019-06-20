Сарри рассказал о трансферах «Ювентуса»

Новый главный тренер «Ювентуса» рассказал о трансферах туринского клуба.

Здесь есть директора, которые годами следят за игроками, я выслушаю их мнение.

Может быть, не Игуаин, которого я знаю довольно хорошо, но я в первую очередь выслушаю и адаптируюсь к тому, что предлагает клуб. Было бы несправедливо навязывать свои идеи людям, которые знают об игроках больше, чем я.

Как только я получу более четкое представление о том, какой будет наша ключевая система, мы поговорим о трансферах.