Сарри: «Игуаин может играть на высоком уровне еще 3-4 года»

Новый главный тренер «Ювентуса» рассказал о будущем нападающего в туринском клубе.

Я не разговаривал с Гонсало со времен финала Лиги Европы. Мне нужно было рассортировать свои идеи для «Юве».

Он игрок «Ювентуса», поэтому, когда он вернется из отпуска, у нас будет возможность поговорить.

У Гонсало есть особенности, которые позволяют ему играть с кем угодно. Если он получит порцию мотивации, то он сможет еще 3-4 года играть на высоком уровне.