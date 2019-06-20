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Сарри: «Игуаин может играть на высоком уровне еще 3-4 года»

сегодня, 13:11

Новый главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал о будущем нападающего Гонсало Игуаина в туринском клубе.

Я не разговаривал с Гонсало со времен финала Лиги Европы. Мне нужно было рассортировать свои идеи для «Юве».

Он игрок «Ювентуса», поэтому, когда он вернется из отпуска, у нас будет возможность поговорить.

У Гонсало есть особенности, которые позволяют ему играть с кем угодно. Если он получит порцию мотивации, то он сможет еще 3-4 года играть на высоком уровне. 

Ранее Сарри рассказал о трансферах «Ювентуса».

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Все комментарии
Ekkimukk
Ekkimukk
   590 / 712
сегодня в 13:32
У Аллегри был внебрачный сын Де Шильо, которого он таскал повсюду за собой, хотя этот игрок ничем особым не выделялся, а у Сарри, судя по всему, такой внебрачный сын - Игуаин.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   312 / 712
сегодня в 13:32
Сарри снова будет нянчится с поночкой)))
juvenale
juvenale
   58 / 712
сегодня в 13:16
ххаха и будет весить под сотку и постоянно размахивать недовольно руками....не нужен он,его нужно сплавить в какой Китай
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