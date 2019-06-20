Сарри: «Игуаин может играть на высоком уровне еще 3-4 года»

Новый главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал о будущем нападающего Гонсало Игуаина в туринском клубе.
Я не разговаривал с Гонсало со времен финала Лиги Европы. Мне нужно было рассортировать свои идеи для «Юве».
Он игрок «Ювентуса», поэтому, когда он вернется из отпуска, у нас будет возможность поговорить.
У Гонсало есть особенности, которые позволяют ему играть с кем угодно. Если он получит порцию мотивации, то он сможет еще 3-4 года играть на высоком уровне.
Ранее Сарри рассказал о трансферах «Ювентуса».