«Анжи» проходит процедуру лицензирования для ПФЛ

сегодня, 14:34

Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов сообщил, что махачкалинский клуб подал документы для получения лицензии на право играть в ПФЛ .

Мы подали документы, подписали договор и оплатили услуги лицензирования. У нас есть понимание того, как будем погашать задолженности, есть понимание бюджета - он составит 22 млн рублей. Мы почти всё предоставили, сегодня еще кое-какие бумаги довезем в лигу. Комиссия состоится 20-21 июня.