«Анжи» проходит процедуру лицензирования для ПФЛ

Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов сообщил, что махачкалинский клуб подал документы для получения лицензии на право играть в ПФЛ.
Мы подали документы, подписали договор и оплатили услуги лицензирования. У нас есть понимание того, как будем погашать задолженности, есть понимание бюджета - он составит 22 млн рублей. Мы почти всё предоставили, сегодня еще кое-какие бумаги довезем в лигу. Комиссия состоится 20-21 июня.
Напомним, что из-за финансовых проблем вылетевший из РПЛ «Анжи» не смог пройти лицензирование для участия в ФНЛ.
А вот у тех кому должны этого понимания точно нету. Будет кидок по-любому.
А вот у тех кому должны этого понимания точно нету. Будет кидок по-любому.