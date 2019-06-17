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«Анжи» проходит процедуру лицензирования для ПФЛ

сегодня, 14:34

Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов сообщил, что махачкалинский клуб подал документы для получения лицензии на право играть в ПФЛ.

Мы подали документы, подписали договор и оплатили услуги лицензирования. У нас есть понимание того, как будем погашать задолженности, есть понимание бюджета - он составит 22 млн рублей. Мы почти всё предоставили, сегодня еще кое-какие бумаги довезем в лигу. Комиссия состоится 20-21 июня.

Напомним, что из-за финансовых проблем вылетевший из РПЛ «Анжи» не смог пройти лицензирование для участия в ФНЛ.

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Все комментарии
сканер
сканер
   620 / 743
сегодня в 15:47
Удачи Анжи!Через пару лет в РПЛ!
Байкал-38
Байкал-38
   29 / 743
сегодня в 15:31
"У нас есть понимание того, как будем погашать задолженности"
А вот у тех кому должны этого понимания точно нету. Будет кидок по-любому.
ДСА
ДСА
   133 / 743
сегодня в 14:52
При бюджете в 22 млн. невозможно погасить 250 млн. долгов.
cska plus
cska plus
   11 / 743
сегодня в 14:38
То есть клуб пытаются всякими правдами и неправдами сохранить, это похвально.
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