Булыкин решил стать депутатом

Бывший форвард «Локомотива» и сборной России решил баллотироваться в Московскую городскую думу.

У нас в стране вообще очень много негативного настроения по отношению к чему бы то ни было. Для этого я иду на выборы в Мосгордуму, чтобы менять эту ситуацию, постараться сделать людей счастливыми.

Первоначальная задача — собрать порядка пяти тысяч подписей жителей района в поддержку своей кандидатуры. Тогда меня смогут зарегистрировать официально в качестве кандидата и можно будет вести речь о финансовых вопросах. Есть поддержка со стороны многих известных людей. Пока не буду её выставлять напоказ, но обещаю, что о некоторых из этих людей в ближайшее время сообщу в соцсетях.