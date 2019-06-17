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Булыкин решил стать депутатом

сегодня, 18:14

Бывший форвард «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин решил баллотироваться в Московскую городскую думу.

У нас в стране вообще очень много негативного настроения по отношению к чему бы то ни было. Для этого я иду на выборы в Мосгордуму, чтобы менять эту ситуацию, постараться сделать людей счастливыми.

Первоначальная задача — собрать порядка пяти тысяч подписей жителей района в поддержку своей кандидатуры. Тогда меня смогут зарегистрировать официально в качестве кандидата и можно будет вести речь о финансовых вопросах. Есть поддержка со стороны многих известных людей. Пока не буду её выставлять напоказ, но обещаю, что о некоторых из этих людей в ближайшее время сообщу в соцсетях.

Напомним, что ранее в политику пошел бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев

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Все комментарии
holms918
holms918
сегодня в 18:46
Как же ты Дима собираешься людей счастливыми делать?
CSKA Rek
CSKA Rek
   399 / 736
сегодня в 18:37
...... и какой только х"ни нет у нас в думе,футболисты и фигуристы,борцы и боксёры,хоккеисты и бегуны и т.д, умы епт
Морозовский
Морозовский
   2 / 736
сегодня в 18:35
Москвичи не должны допустить этого позора - мажоры пусть в других местах заседают! Пусть Булыкин свои ногти не в думе точит.
No pupsiks
No pupsiks
   8 / 736
сегодня в 18:30
Оттого и живем так, что булыкины с хоркиными и валуевыми депутаты.
Аксинья
Аксинья
   19 / 736
сегодня в 18:26
Булыкин конечно в курсе что в России слуги народа живут в разы лучше своего хозяина...
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   133 / 736
сегодня в 18:23
Такие 56ы в Госдуме нужны.
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