Луческу: «При Мутко матчи „Зенита“ 16 раз судили москвичи. Недопустимо!»

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу вспомнил, как ему мешали арбитры во время работы в питерском клубе.
Вспомните мое противостояние с Виталием Мутко. Наши матчи 16 раз обслуживали судьи из Москвы – это просто недопустимо!
Судьи же тренируются на тех же стадионах, что и игроки, могут ходить в те же рестораны, соответственно быть в более дружеских отношениях, чем с другими командами. Поэтому я и протестовал. У вас огромная страна, найдите арбитров в других городах. И «Зенит» потерял столько очков из-за ошибок арбитров. Если вернуть их – легко бы выиграли чемпионат. Да еще и «Спартаку» так везло, что они вырвали столько побед на последних минутах. Хотя они были гораздо сильнее, чем сейчас.
А про Безбородова - родственника Малафеева мы скромно промолчим?)))
А про Безбородова - родственника Малафеева мы скромно промолчим?)))
Ни что так не даёт оценку чемпионству Спартака как "дежурные" 1:5 в Питере и никчемные потуги обыграть полулюбительский "Марибор" (1:1,1:1)))))...через 3 месяца после "чемпионства"...))
А Зенит изначально должен быть на голову сильней ...как команд в РПЛ так и всей этой "егорово-лапочкино-москалёвской" гвардии - тогда и вопросов не будет....как в этом сезоне.
Ни что так не даёт оценку чемпионству Спартака как "дежурные" 1:5 в Питере и никчемные потуги обыграть полулюбительский "Марибор" (1:1,1:1)))))...через 3 месяца после "чемпионства"...))
А Зенит изначально должен быть на голову сильней ...как команд в РПЛ так и всей этой "егорово-лапочкино-москалёвской" гвардии - тогда и вопросов не будет....как в этом сезоне.