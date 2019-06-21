ГлавнаяНовости

Луческу: «При Мутко матчи „Зенита“ 16 раз судили москвичи. Недопустимо!»

сегодня, 08:42

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу вспомнил, как ему мешали арбитры во время работы в питерском клубе.

Вспомните мое противостояние с Виталием Мутко. Наши матчи 16 раз обслуживали судьи из Москвы – это просто недопустимо!

Судьи же тренируются на тех же стадионах, что и игроки, могут ходить в те же рестораны, соответственно быть в более дружеских отношениях, чем с другими командами. Поэтому я и протестовал. У вас огромная страна, найдите арбитров в других городах. И «Зенит» потерял столько очков из-за ошибок арбитров. Если вернуть их – легко бы выиграли чемпионат. Да еще и «Спартаку» так везло, что они вырвали столько побед на последних минутах. Хотя они были гораздо сильнее, чем сейчас.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Морьентес: «Роналду незаменим для „Реала“»
Сегодня, 09:06 Комментарии2
Мбаппе: «Главное для меня - выиграть Лигу чемпионов, а не „Золотой мяч“»
Сегодня, 08:30 Комментарии7
Суарес: «Мы были опаснее Японии, но поплатились за ошибки»
Сегодня, 06:51 Комментарии4
Ариас: «Я провёл 33 матча за „Атлетико“, но хочу играть чаще»
Сегодня, 05:41 Комментарии1
Ривалдо: «Если Неймар вернётся, у „Барселоны“ появится шанс выиграть ЛЧ»
Сегодня, 02:05 Комментарии7
Ибрагимович: «Я не сюрприз. Я уже легенда»
Вчера, 23:56 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ziborock
ziborock ответил Jeck Denielse
   33 / 702
сегодня в 09:17
Смысла нет ворошить то,что нужно забыть...и так все всё понимают... Ни что так не даёт оценку чемпионству Спартака как "дежурные" 1:5 в Питере и никчемные потуги обыграть полулюбительский "Марибор" (1:1,1:1)))))...через 3 месяца после "чемпионства"...)) А Зенит изначально должен быть на голову сильней ...как команд в РПЛ так и всей этой "егорово-лапочкино-москалёвской" гвардии - тогда и вопросов не будет....как в этом сезоне.
Опять Лапочкин?! А ничего что он из Питера?!)))
А про Безбородова - родственника Малафеева мы скромно промолчим?)))
АС35
АС35
   3 / 702
сегодня в 09:12
Не поспоришь, Луческу прав на 100%.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   9 / 702
сегодня в 09:09
Смысла нет ворошить то,что нужно забыть...и так все всё понимают...

Ни что так не даёт оценку чемпионству Спартака как "дежурные" 1:5 в Питере и никчемные потуги обыграть полулюбительский "Марибор" (1:1,1:1)))))...через 3 месяца после "чемпионства"...))

А Зенит изначально должен быть на голову сильней ...как команд в РПЛ так и всей этой "егорово-лапочкино-москалёвской" гвардии - тогда и вопросов не будет....как в этом сезоне.
cska plus
cska plus
   7 / 702
сегодня в 09:03
Цыган никак не успокоится.
oncha
oncha
   154 / 702
сегодня в 09:00
За свиней везде стыдно.
wingback
wingback
   133 / 702
сегодня в 08:59
Потому что витя мутко продался с потрохами хрякам...
1-18 0-7 3-10
1-18 0-7 3-10
   60 / 702
сегодня в 08:56
А Федун в восторге от питерских судей, Лапочкина и Безбородова.
Akvarel
Akvarel
   58 / 702
сегодня в 08:45
Всё в чемпионате делается только для свиней.
kastites
kastites
   121 / 702
сегодня в 08:43
Мутко подлец и негодяй
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   25 / 702
сегодня в 08:43
Таки Мутко куплен был свинями.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100