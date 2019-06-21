Луческу: «При Мутко матчи „Зенита“ 16 раз судили москвичи. Недопустимо!»

Бывший главный тренер «Зенита» вспомнил, как ему мешали арбитры во время работы в питерском клубе.

Вспомните мое противостояние с Виталием Мутко. Наши матчи 16 раз обслуживали судьи из Москвы – это просто недопустимо!

Судьи же тренируются на тех же стадионах, что и игроки, могут ходить в те же рестораны, соответственно быть в более дружеских отношениях, чем с другими командами. Поэтому я и протестовал. У вас огромная страна, найдите арбитров в других городах. И «Зенит» потерял столько очков из-за ошибок арбитров. Если вернуть их – легко бы выиграли чемпионат. Да еще и «Спартаку» так везло, что они вырвали столько побед на последних минутах. Хотя они были гораздо сильнее, чем сейчас.