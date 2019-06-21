ГлавнаяНовости

Мбаппе: «Главное для меня - выиграть Лигу чемпионов, а не „Золотой мяч“»

сегодня, 08:30

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе признался, что для него в приоритете победа в Лиге чемпионов, а не «Золотой мяч».

Самое главное для меня - выиграть Лигу чемпионов. Получение «Золотого мяча» не останется в истории, потому что футбол - командный вид спорта. Если бы я играл в теннис, то для меня в приоритете был бы «Золотой мяч», поскольку в теннисе ты играешь один. В футболе же всё иначе. Кроме того, я думаю, если ты хочешь получить «Золотой мяч», для начала нужно выиграть ЛЧ.

Ранее сообщалось, что Мбаппе может перейти в «Реал». 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Морьентес: «Роналду незаменим для „Реала“»
Сегодня, 09:06 Комментарии1
Луческу: «При Мутко матчи „Зенита“ 16 раз судили москвичи. Недопустимо!»
Сегодня, 08:42 Комментарии10
Суарес: «Мы были опаснее Японии, но поплатились за ошибки»
Сегодня, 06:51 Комментарии4
Ариас: «Я провёл 33 матча за „Атлетико“, но хочу играть чаще»
Сегодня, 05:41 Комментарии1
Ривалдо: «Если Неймар вернётся, у „Барселоны“ появится шанс выиграть ЛЧ»
Сегодня, 02:05 Комментарии7
Ибрагимович: «Я не сюрприз. Я уже легенда»
Вчера, 23:56 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan
   57 / 702
сегодня в 09:19
Так одно с другим и связанно. Кто выигрывает ЛЧ,тот игрок команды на 80% уже и обладатель ЗМ!(вот только барсуки с этим фактом не соглашаются!)
cevin cigan
cevin cigan ответил Incredulous
   57 / 702
сегодня в 09:16
При всей финансовой мощи ПСЖ, взять кубок ЛЧ в ближайшие годы будет практически нереально. Так что, хочешь серьезных трофеев, - уходи с ПСЖ.
Я даже знаю куда уйти !!!
RaulReal
RaulReal
   213 / 702
сегодня в 09:09
В Реале уже бы выиграл ЛЧ.
Novograd
Novograd
   266 / 702
сегодня в 08:53
Все верно сказано
Incredulous
Incredulous
   88 / 702
сегодня в 08:50
При всей финансовой мощи ПСЖ, взять кубок ЛЧ в ближайшие годы будет практически нереально. Так что, хочешь серьезных трофеев, - уходи с ПСЖ.
Boxert
Boxert
   81 / 702
сегодня в 08:46
Кто бы тебе Золотой мяч еще и дал.
Ptaha91
Ptaha91
   483 / 702
сегодня в 08:44
для начала нужно поменять клуб
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100