Мбаппе: «Главное для меня - выиграть Лигу чемпионов, а не „Золотой мяч“»

сегодня, 08:30

Нападающий ПСЖ признался, что для него в приоритете победа в Лиге чемпионов, а не «Золотой мяч».

Самое главное для меня - выиграть Лигу чемпионов. Получение «Золотого мяча» не останется в истории, потому что футбол - командный вид спорта. Если бы я играл в теннис, то для меня в приоритете был бы «Золотой мяч», поскольку в теннисе ты играешь один. В футболе же всё иначе. Кроме того, я думаю, если ты хочешь получить «Золотой мяч», для начала нужно выиграть ЛЧ .

Ранее сообщалось, что Мбаппе может перейти в «Реал».