Адвокат Марадоны опроверг слухи о том, что у Диего болезнь Альцгеймера

Матиас Морла, адвокат легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, опроверг слухи о том, что у его клиента диагностирована болезнь Альцгеймера.
Ранее Марадона покинул пост главного тренера мексиканского клуба «Дорадос» из-за проблем со здоровьем. После этого в Аргентине сообщили о подозрениях у Диего на тяжелый недуг.
Эта информация была распространена со злонамеренным умыслом. Я хочу сообщить, что все медицинские исследования здоровья Диего опровергают эти слухи. В Мексике Марадона сдавал множество анализов, которые показали, что у него удовлетворительное состояние здоровья.