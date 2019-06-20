Адвокат Марадоны опроверг слухи о том, что у Диего болезнь Альцгеймера

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Матиас Морла, адвокат легендарного аргентинского футболиста , опроверг слухи о том, что у его клиента диагностирована болезнь Альцгеймера.

Ранее Марадона покинул пост главного тренера мексиканского клуба «Дорадос» из-за проблем со здоровьем. После этого в Аргентине сообщили о подозрениях у Диего на тяжелый недуг.