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Адвокат Марадоны опроверг слухи о том, что у Диего болезнь Альцгеймера

сегодня, 00:53

Матиас Морла, адвокат легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, опроверг слухи о том, что у его клиента диагностирована болезнь Альцгеймера.

Ранее Марадона покинул пост главного тренера мексиканского клуба «Дорадос» из-за проблем со здоровьем. После этого в Аргентине сообщили о подозрениях у Диего на тяжелый недуг.

Эта информация была распространена со злонамеренным умыслом. Я хочу сообщить, что все медицинские исследования здоровья Диего опровергают эти слухи. В Мексике Марадона сдавал множество анализов, которые показали, что у него удовлетворительное состояние здоровья.

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сегодня в 00:57
Адвокат врачевать умеет.
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