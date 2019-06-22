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Пименов: «В ситуации с Мурило я на стороне Сёмина»

сегодня, 10:15

Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов поделился мнением о ситуации с новичком «железнодорожников» Серкейрой Мурило, которого не хотел видеть в команде главный тренер москвичей Юрий Сёмин. Из-за этого Мурило не полетел на первый сбор с «Локо».

Нехорошо, что уже перед стартом сезона внутри клуба начинаются какие-то волнения. Это обязательно отразится на играх в чемпионате. Это говорит о том, что есть какое-то недопонимание и идет определенная борьба. Юрий Павлович за три года завоевал три трофея - это говорит само за себя. А если с главным тренером не согласовали трансфер - это неправильно. То, что главный тренер открыто говорит об этой ситуации в прессе, означает, что назрел конфликт.

Да, я на стороне главного тренера. Потому что он делает результат и делал результат неоднократно. Просто мы в других командах видели, что в итоге происходит, когда решение по трансферам принимается без главного тренера. Прекрасный пример в этом отношении, наверное, «Спартак». Но надеюсь, что конфликт небольшой и он будет исчерпан.

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Все комментарии
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov
   257 / 709
сегодня в 10:41
Зачем вообще покупать игрока,если он тренеру не нужен....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 709
сегодня в 10:35
Да все на стороне Палыча !!!!!
Кроме агентов жадных да их пособников в клубе....
Тренер сказал "Нет".....Значит нет....
Вообще с катушек послетали...Везут и ставят Главного тренера перед фактом....
Это не "неуважение"....Это непрофессионализм....
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   58 / 709
сегодня в 10:21
мурило,как жертва обстоятельств)
еще посклоняем,благо русский язык богат)
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