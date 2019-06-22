Пименов: «В ситуации с Мурило я на стороне Сёмина»

Бывший нападающий «Локомотива» поделился мнением о ситуации с новичком «железнодорожников» , которого не хотел видеть в команде главный тренер москвичей . Из-за этого Мурило не полетел на первый сбор с «Локо».

Нехорошо, что уже перед стартом сезона внутри клуба начинаются какие-то волнения. Это обязательно отразится на играх в чемпионате. Это говорит о том, что есть какое-то недопонимание и идет определенная борьба. Юрий Павлович за три года завоевал три трофея - это говорит само за себя. А если с главным тренером не согласовали трансфер - это неправильно. То, что главный тренер открыто говорит об этой ситуации в прессе, означает, что назрел конфликт.



Да, я на стороне главного тренера. Потому что он делает результат и делал результат неоднократно. Просто мы в других командах видели, что в итоге происходит, когда решение по трансферам принимается без главного тренера. Прекрасный пример в этом отношении, наверное, «Спартак». Но надеюсь, что конфликт небольшой и он будет исчерпан.