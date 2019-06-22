Китайский клуб предложил Перишичу зарплату в 12 млн евро за сезон

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Китайский футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа» пытался приобрести полузащитника «Интера» , сообщает La Gazzetta dello Sport. За игрока «Шанхай Шэньхуа» готов был заплатить 25 миллионов евро, а самому футболисту предложить трехлетний контракт с заработной платой в 12 миллионов евро за сезон. Однако Перишич не заинтересован в уходе из «Интера», поэтому не принял предложение китайского клуба.

Ранее сообщалось, что «Шанхай Шэньхуа» предлагал многомиллионный контракт полузащитнику «Челси» Виллиану.