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Китайский клуб предложил Перишичу зарплату в 12 млн евро за сезон

сегодня, 20:21

Китайский футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа» пытался приобрести полузащитника «Интера» Ивана Перишича, сообщает La Gazzetta dello Sport. За игрока «Шанхай Шэньхуа» готов был заплатить 25 миллионов евро, а самому футболисту предложить трехлетний контракт с заработной платой в 12 миллионов евро за сезон. Однако Перишич не заинтересован в уходе из «Интера», поэтому не принял предложение китайского клуба.

Ранее сообщалось, что «Шанхай Шэньхуа» предлагал многомиллионный контракт полузащитнику «Челси» Виллиану.

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Все комментарии
kotmyshka
kotmyshka
   81 / 710
сегодня в 21:02
Может и зря...
ДАША Д
ДАША Д
   182 / 710
сегодня в 20:51
Не понимает футболист своего матча.
STVA 1
STVA 1
   48 / 710
сегодня в 20:42
Еще наиграется в Китае , если захочет.
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