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Иванович - о завершении карьеры: «В моем возрасте тяжело что-то загадывать»

сегодня, 16:13

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился мыслями о возможном завершении карьеры. 

В моем возрасте тяжело что-то загадывать. Даже когда я был молодым и имел возможность планировать, никогда не говорил, что остаюсь где-то надолго. И сейчас, когда мне уже 35, думаю, что надо в первую очередь каждый день мотивировать себя и доказывать всё на поле. У нас впереди много матчей, много сложностей. А думать про другие вещи и нельзя, и невозможно.

Ранее Иванович заявил, что готов остаться в петербургском клубе.

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Все комментарии
GreeM
GreeM
   40 / 675
сегодня в 16:41
Пока Иванович Зениту приносит помощь пусть играет.
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   68 / 675
сегодня в 16:17
Прям-таки возраст. На заводе можно до 65 работать и не париться. Под Питером таких заводов много)
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