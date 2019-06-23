Иванович - о завершении карьеры: «В моем возрасте тяжело что-то загадывать»

Защитник «Зенита» поделился мыслями о возможном завершении карьеры.

В моем возрасте тяжело что-то загадывать. Даже когда я был молодым и имел возможность планировать, никогда не говорил, что остаюсь где-то надолго. И сейчас, когда мне уже 35, думаю, что надо в первую очередь каждый день мотивировать себя и доказывать всё на поле. У нас впереди много матчей, много сложностей. А думать про другие вещи и нельзя, и невозможно.