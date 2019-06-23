Страны Юго-Восточной Азии подготовят заявку на проведение ЧМ-2034

сегодня, 16:50

Лидеры Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) поддержали общее желание разработать заявку на проведение чемпионата мира в 2034 году. Об этом на пресс-конференции по итогам 34-го саммита заявил премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча.

Сегодня лидеры ассоциации поддержали общее желание организации разработать совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2034 году. В этой связи я хочу пригласить все народы АСЕАН коллективно поддержать национальные футбольные ассоциации государств - членов блока для совместной реализации этой мечты.

О совместной заявке также сообщается в итоговом заявлении саммита.

Мы приветствовали общее желание ассоциации разработать совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу и поддержали усилия национальных футбольных ассоциаций государств - членов блока и Федерации футбола АСЕАН по достижению этой цели.