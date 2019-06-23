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Страны Юго-Восточной Азии подготовят заявку на проведение ЧМ-2034

сегодня, 16:50

Лидеры Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) поддержали общее желание разработать заявку на проведение чемпионата мира в 2034 году. Об этом на пресс-конференции по итогам 34-го саммита заявил премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча.

Сегодня лидеры ассоциации поддержали общее желание организации разработать совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2034 году. В этой связи я хочу пригласить все народы АСЕАН коллективно поддержать национальные футбольные ассоциации государств - членов блока для совместной реализации этой мечты.

О совместной заявке также сообщается в итоговом заявлении саммита.

Мы приветствовали общее желание ассоциации разработать совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу и поддержали усилия национальных футбольных ассоциаций государств - членов блока и Федерации футбола АСЕАН по достижению этой цели.

Ранее сообщалось, что Испания и Португалия собираются подать заявку на проведение ЧМ-2030.

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Все комментарии
LOpp
LOpp
   8 / 675
сегодня в 17:28
Слишком много стран в этой ассоциации.
cska plus
cska plus
   4 / 675
сегодня в 17:27
Почему бы нет.
Байкал-38
Байкал-38
   18 / 675
сегодня в 17:20
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)
Бруней
Вьетнам
Индонезия
Камбоджа
Лаос
Малайзия
Мьянма
Сингапур
Таиланд
Филиппины
oncha
oncha
   88 / 675
сегодня в 17:11
По любому будет не хуже, чем в ЮАР.
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