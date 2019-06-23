ГлавнаяНовости

ЛГБТ-активисты: «Сарри в „Ювентусе“ - это против природы»

сегодня, 16:32

Преданные болельщики «Наполи» продолжают протестовать против перехода Маурицио Сарри в «Ювентус». Напомним, что наставник находился у руля неаполитанцев с 2015 по 2018 год. 

Вчера на улицах Неаполя состоялся гей-парад. ЛГБТ-активисты во время шествия не забыли упомянуть и Сарри, баннеры гласили следующее: «Сарри в „Ювентусе“ - это против природы». 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Страны Юго-Восточной Азии подготовят заявку на проведение ЧМ-2034
Сегодня, 16:50 Комментарии4
Кристиан Сапата покинул «Милан»
Вчера, 14:23 Комментарии2
Сарри погостил на яхте Роналду, который находится в отпуске
Вчера, 12:26 Комментарии36
Рибери - автор лучшего гола в чемпионате Германии в сезоне 2018/2019
21 июня ВидеоКомментарии9
Сборная Камеруна отказалась покинуть отель из-за разногласий по премиям
21 июня Комментарии2
Зимбабве сыграет на Кубке Африки, несмотря на финансовые проблемы
21 июня Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   197 / 675
сегодня в 17:28
Учитывая ориентацию николашек, в неаполе на парад вышел весь город. ) юг италии всегда славился помойками и месителями тузов)
За адекватность
За адекватность ответил Требл Наингголона
   25 / 675
сегодня в 17:22
И не говори) Себя видишь ли считают нормальными. Всемирного потопа на них нет)
Здравствуйте. Дело даже не во всемирном потопе.Посто ни к чему такие высказывания. Не обладаю возможностью видео поставить, но кто обладает данной возможностью "Голубая устрица из Полицейской академии" весьма подошло бы, Пытаюсь быть толерантным, но имею право на свое мнение, без них разберутся.
Требл Наингголона
Требл Наингголона
   226 / 675
сегодня в 17:22
Все голубки мира против Ювентуса. А если учесть, что в судействе их большинство, то становится понятно почему они мешают Ювнтусу в ЛЧ.
Gruznoff
Gruznoff ответил Лакшери
   126 / 675
сегодня в 17:21
а спартачам то какое дело до Сарри и Ювентуса ??))
Это им очень близко.
Михаил Славнов
Михаил Славнов ответил Лакшери
   46 / 675
сегодня в 17:12
а спартачам то какое дело до Сарри и Ювентуса ??))
    Требл Наингголона
    Требл Наингголона ответил волгoдoн
       226 / 675
    сегодня в 17:07
    Признаться откровенно,на "морях" меня больше всего радуют вечерние кабаки) Остальное жена любит)
    Так и есть)
    Море это жара, а значит, как говорится, - водка тёплая, бабы потные. Аха-ха)
    Лакшери
    Лакшери
       429 / 675
    сегодня в 17:06
    а спартачам то какое дело до Сарри и Ювентуса ??))
    волгoдoн
    волгoдoн ответил Требл Наингголона
       575 / 675
    сегодня в 17:05
    Сегодня просто исключение из правил. Обычно жарёха. Детей с пляжа не выгонишь, а я пляжи не люблю - как ни прячься от солнца, всё равно места не находишь. Люблю горы, лес. А что касается морей, то пару дней и всё, потом надоедает и воротит.
    Признаться откровенно,на "морях" меня больше всего радуют вечерние кабаки)
    Остальное жена любит)
    Требл Наингголона
    Требл Наингголона ответил За адекватность
       226 / 675
    сегодня в 17:03
    Что лично мне кажется необычным, то когда нарушается правило: " Не суди и не судим будешь" Я читал "Библию", если попытаться максимально толерантно, то кто бы говорил. "Против природы", да ладно, главное Вы с природой на одной ноге. Жесть.
    И не говори)
    Себя видишь ли считают нормальными. Всемирного потопа на них нет)
    За адекватность
    За адекватность
       25 / 675
    сегодня в 17:01
    Что лично мне кажется необычным, то когда нарушается правило: " Не суди и не судим будешь" Я читал "Библию", если попытаться максимально толерантно, то кто бы говорил. "Против природы", да ладно, главное Вы с природой на одной ноге. Жесть.
    Требл Наингголона
    Требл Наингголона ответил волгoдoн
       226 / 675
    сегодня в 17:00
    Я Вам завидую. Не люблю солнце и обожаю пасмурные дни. В детстве довелось пожить немного в Приморье,во Владивостоке.Там проникся видимо)
    Сегодня просто исключение из правил. Обычно жарёха.
    Детей с пляжа не выгонишь, а я пляжи не люблю - как ни прячься от солнца, всё равно места не находишь. Люблю горы, лес. А что касается морей, то пару дней и всё, потом надоедает и воротит.
    КЭТиК
    КЭТиК
       102 / 675
    сегодня в 17:00
    Сколько голубых...
    волгoдoн
    волгoдoн ответил Требл Наингголона
       575 / 675
    сегодня в 16:57
    А у нас в Донецке сегодня на редкость пасмурно. Жары нет и это замечательно.
    Я Вам завидую. Не люблю солнце и обожаю пасмурные дни. В детстве довелось пожить немного в Приморье,во Владивостоке.Там проникся видимо)
    Требл Наингголона
    Требл Наингголона ответил волгoдoн
       226 / 675
    сегодня в 16:55
    А у нас в Донецке сегодня на редкость пасмурно. Жары нет и это замечательно.
    Требл Наингголона
    Требл Наингголона
       226 / 675
    сегодня в 16:51
    Модер, зачем всё под спойлер прячешь? Ты мешаешь общаться пользователям. А мы ведём себя прилично, только шутим между собой и всё.
    Требл Наингголона
    Требл Наингголона ответил cevin cigan
       226 / 675
    сегодня в 16:47
    Вся это зараза идёт от барсуков! Там их штаб-квартира!
      вoлгoдoн
      вoлгoдoн ответил cevin cigan
         68 / 675
      сегодня в 16:45
      Вся это зараза идёт от барсуков! Там их штаб-квартира!
        cevin cigan
        cevin cigan
           29 / 675
        сегодня в 16:43
          Требл Наингголона
          Требл Наингголона ответил вoлгoдoн
             226 / 675
          сегодня в 16:43
          с кристиной он общий язык не найдет,красуются на камеру,с кинжалом за спиной)
          Как жизнь, Влад?
          Требл Наингголона
          Требл Наингголона ответил вoлгoдoн
             226 / 675
          сегодня в 16:42
          с кристиной он общий язык не найдет,красуются на камеру,с кинжалом за спиной)
          НЕ думаю. Сарри знатный гомофоб, он ненавидит гамасятину. Так что его общение с кристиной подрывает все основные хейтерские постулаты)))
          вoлгoдoн
          вoлгoдoн ответил Требл Наингголона
             68 / 675
          сегодня в 16:40
          Аха-ха) Надеюсь у них не перестанет полыхать от Сарри. Дед при многих минусах имеет несомненный плюс - он ненавидит гамасятину. Аха-ха)
          с кристиной он общий язык не найдет,красуются на камеру,с кинжалом за спиной)
          Требл Наингголона
          Требл Наингголона
             226 / 675
          сегодня в 16:38
          Аха-ха)
          Надеюсь у них не перестанет полыхать от Сарри. Дед при многих минусах имеет несомненный плюс - он ненавидит гамасятину. Аха-ха)
          вoлгoдoн
          вoлгoдoн
             68 / 675
          сегодня в 16:35
          мерзковато такие новости читать
          тьфу
          Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
          Отправить
           
          Rambler's Top100