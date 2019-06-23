ЛГБТ-активисты: «Сарри в „Ювентусе“ - это против природы»

Преданные болельщики «Наполи» продолжают протестовать против перехода Маурицио Сарри в «Ювентус». Напомним, что наставник находился у руля неаполитанцев с 2015 по 2018 год.
Вчера на улицах Неаполя состоялся гей-парад. ЛГБТ-активисты во время шествия не забыли упомянуть и Сарри, баннеры гласили следующее: «Сарри в „Ювентусе“ - это против природы».
Море это жара, а значит, как говорится, - водка тёплая, бабы потные. Аха-ха)
Море это жара, а значит, как говорится, - водка тёплая, бабы потные. Аха-ха)
Остальное жена любит)
Остальное жена любит)
Себя видишь ли считают нормальными. Всемирного потопа на них нет)
Себя видишь ли считают нормальными. Всемирного потопа на них нет)
Детей с пляжа не выгонишь, а я пляжи не люблю - как ни прячься от солнца, всё равно места не находишь. Люблю горы, лес. А что касается морей, то пару дней и всё, потом надоедает и воротит.
Детей с пляжа не выгонишь, а я пляжи не люблю - как ни прячься от солнца, всё равно места не находишь. Люблю горы, лес. А что касается морей, то пару дней и всё, потом надоедает и воротит.
https://www.youtube.com/watch?v=gpyN9dD0lOE&t=38s
Надеюсь у них не перестанет полыхать от Сарри. Дед при многих минусах имеет несомненный плюс - он ненавидит гамасятину. Аха-ха)
Надеюсь у них не перестанет полыхать от Сарри. Дед при многих минусах имеет несомненный плюс - он ненавидит гамасятину. Аха-ха)
тьфу
тьфу