Силкин: «Если Мурило не нужен Сёмину, зачем его брать?»

Бывший тренер «Динамо» прокомментировал скандальный переход бразильского защитника Мурило в «Локомотив».

Это удивительно. Все-таки Юрий Павлович - очень квалифицированный тренер и авторитетный человек. Как вообще руководство может не считаться с мнением тренера. То есть какие-то дела руководство решает? Если тренеру он не нужен, зачем его брать? Это конфликтная ситуация. Но Юрий Павлович гнет свою линию - молодец. Конечно, эта ситуация, к сожалению, говорит, что единства в клубе нет. Важно, чтобы тренер и футболисты спокойно работали. А когда кто-то что-то будоражит, это ни к чему хорошему не приводит.