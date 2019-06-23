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Силкин: «Если Мурило не нужен Сёмину, зачем его брать?»

сегодня, 18:24

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал скандальный переход бразильского защитника Мурило в «Локомотив».

Это удивительно. Все-таки Юрий Павлович - очень квалифицированный тренер и авторитетный человек. Как вообще руководство может не считаться с мнением тренера. То есть какие-то дела руководство решает? Если тренеру он не нужен, зачем его брать? Это конфликтная ситуация. Но Юрий Павлович гнет свою линию - молодец. Конечно, эта ситуация, к сожалению, говорит, что единства в клубе нет. Важно, чтобы тренер и футболисты спокойно работали. А когда кто-то что-то будоражит, это ни к чему хорошему не приводит.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   174 / 671
сегодня в 19:02
Просто кто-то выше Сёмина решил руки погреть.
kotmyshka
kotmyshka
   68 / 671
сегодня в 18:35
логично
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