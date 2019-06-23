Селюк: «„Локомотив“ поступил достойно, продлив контракт с Ротенбергом»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал продление «Локомотивом» контракта с защитником .

Я считаю, что «Локомотив» в данной ситуации поступил очень достойно, как и следовало поступить топ-клубу. Мы видим, что также поступает и ЦСКА , и «Спартак», когда футболист травмирован, причем не со слов самого Бори или кого-то еще, а со слов врачей мировой квалификации. У него достаточно длительно затянувшаяся травма, и сейчас Борис с честью преодолевает последствия проблемы, которую сделали ему в Италии. Соответственно, клуб продлил с ним контракт, и я считаю, что это правильно.

Безусловно, могут возникнуть определенные комментарии диванных экспертов о том, что вот, зачем продлили, почему, и так далее. Им бы хотелось сказать следующее: сейчас уже на протяжении 6 месяцев каждый день Борис пьет антибиотики. Пусть кто-нибудь из них попробует — когда люди пьют всего-лишь по 5-7 дней, они чувствуют себя разбитыми. Борис это делает уже 6 месяцев подряд. Специально для умников: если бы кто-то их них 6 месяцев каждый день принимал антибиотики, я думаю, что после этого никаких умничаний бы не было. Поэтому я даже не хочу кого-то убеждать в правильности или неправильности, наоборот, хочу сказать всем скептикам: ситуация такова, что у Бори реальная травма. Он борется, он уверен в своей победе, и мы будем надеяться, что, поборов эту травму и последствия операции, он еще выйдет на поле. А уже дальше будем смотреть.

Я разговаривал с Юрием Павловичем Сёминым. Он тоже его ждет, чтобы он оправился. Боря будет восстанавливаться, и ему еще неизвестно сколько времени понадобится для этого, потому что ситуация очень непростая — как определяют специалисты в Испании и Италии, сроки достаточно длительные. Но кроме того, как восстанавливаться от травмы, Боря будет принимать активное участие в жизни команды и в помощи как главному тренеру, так и генеральному директору. Он будет не просто лежать и лечиться, а будет стараться помочь и делать всё возможное с точки зрения определенных организационных моментов. Знаете, есть такое понятие, как настроение команды в раздевалке. Я думаю, Борис пользуется авторитетом среди многих ребят, и думаю, он будет стараться участвовать в жизни клуба по мере возможности, пока он лечится. Сейчас он сфокусирован на том, чтобы быть абсолютно здоровым человеком.