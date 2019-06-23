Селюк: «„Локомотив“ поступил достойно, продлив контракт с Ротенбергом»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал продление «Локомотивом» контракта с защитником Борисом Ротенбергом.
Я считаю, что «Локомотив» в данной ситуации поступил очень достойно, как и следовало поступить топ-клубу. Мы видим, что также поступает и ЦСКА, и «Спартак», когда футболист травмирован, причем не со слов самого Бори или кого-то еще, а со слов врачей мировой квалификации. У него достаточно длительно затянувшаяся травма, и сейчас Борис с честью преодолевает последствия проблемы, которую сделали ему в Италии. Соответственно, клуб продлил с ним контракт, и я считаю, что это правильно.
Безусловно, могут возникнуть определенные комментарии диванных экспертов о том, что вот, зачем продлили, почему, и так далее. Им бы хотелось сказать следующее: сейчас уже на протяжении 6 месяцев каждый день Борис пьет антибиотики. Пусть кто-нибудь из них попробует — когда люди пьют всего-лишь по 5-7 дней, они чувствуют себя разбитыми. Борис это делает уже 6 месяцев подряд. Специально для умников: если бы кто-то их них 6 месяцев каждый день принимал антибиотики, я думаю, что после этого никаких умничаний бы не было. Поэтому я даже не хочу кого-то убеждать в правильности или неправильности, наоборот, хочу сказать всем скептикам: ситуация такова, что у Бори реальная травма. Он борется, он уверен в своей победе, и мы будем надеяться, что, поборов эту травму и последствия операции, он еще выйдет на поле. А уже дальше будем смотреть.
Я разговаривал с Юрием Павловичем Сёминым. Он тоже его ждет, чтобы он оправился. Боря будет восстанавливаться, и ему еще неизвестно сколько времени понадобится для этого, потому что ситуация очень непростая — как определяют специалисты в Испании и Италии, сроки достаточно длительные. Но кроме того, как восстанавливаться от травмы, Боря будет принимать активное участие в жизни команды и в помощи как главному тренеру, так и генеральному директору. Он будет не просто лежать и лечиться, а будет стараться помочь и делать всё возможное с точки зрения определенных организационных моментов. Знаете, есть такое понятие, как настроение команды в раздевалке. Я думаю, Борис пользуется авторитетом среди многих ребят, и думаю, он будет стараться участвовать в жизни клуба по мере возможности, пока он лечится. Сейчас он сфокусирован на том, чтобы быть абсолютно здоровым человеком.
Но если бы он тут выложил, сколько лямов он получает за свои переживания за травмированного футболиста, то не нападал бы на заранее сомневающихся в том бреде, который он тут написал про 6-ти месячный курс антибиотиков. Ведь никто не хочет прослыть в глазах людей циником.
Но если бы он тут выложил, сколько лямов он получает за свои переживания за травмированного футболиста, то не нападал бы на заранее сомневающихся в том бреде, который он тут написал про 6-ти месячный курс антибиотиков. Ведь никто не хочет прослыть в глазах людей циником.