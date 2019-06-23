Б. Игнатьев: «Не думаю, что „Торпедо“ выйдет в РПЛ через год»

Бывший тренер сборной России считает, что «Торпедо» не сможет побороться за выход в РПЛ в грядущем сезоне.

Учитывая, как развивается ситуация внутри и вокруг «Торпедо», можно предположить, что они будут претендентами на выход в РПЛ . «Торпедо» - бренд, под бренд игроки идут, бюджет у клуба есть. В предстоящем сезоне, думаю, они будут где-то в верхней части таблицы, но выйти в Премьер-лигу не смогут. А вот со следующего сезона, убежден, «Торпедо» сможет ставить эту задачу. Еще и потому, что, наверное, особо некому в нашем футболе ставить, потому что ни денег, ни стадионов, ни болельщиков у большинства команд нет.