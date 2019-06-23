ГлавнаяНовости

Б. Игнатьев: «Не думаю, что „Торпедо“ выйдет в РПЛ через год»

сегодня, 18:08

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что «Торпедо» не сможет побороться за выход в РПЛ в грядущем сезоне.

Учитывая, как развивается ситуация внутри и вокруг «Торпедо», можно предположить, что они будут претендентами на выход в РПЛ. «Торпедо» - бренд, под бренд игроки идут, бюджет у клуба есть. В предстоящем сезоне, думаю, они будут где-то в верхней части таблицы, но выйти в Премьер-лигу не смогут. А вот со следующего сезона, убежден, «Торпедо» сможет ставить эту задачу. Еще и потому, что, наверное, особо некому в нашем футболе ставить, потому что ни денег, ни стадионов, ни болельщиков у большинства команд нет.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Радимов: «Когда „Спартак“ разберется с лайками, будет конкурентом „Зенита“»
Сегодня, 19:02 Комментарии0
Силкин: «„Рома“ заработала на трансфере Понсе»
Сегодня, 18:35 Комментарии4
Силкин: «Если Мурило не нужен Сёмину, зачем его брать?»
Сегодня, 18:24 Комментарии2
Иванович не смог выбрать между «Партизаном» и «Црвеной Звездой»
Сегодня, 17:32 Комментарии10
Иванович: «Анюков - настоящий капитан»
Сегодня, 17:08 Комментарии4
Иванович: «Я думаю, нам есть, что показать в Лиге чемпионов»
Сегодня, 16:46 Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   185 / 671
сегодня в 18:22
С деньгами и связями можно выйти.
борька
борька
   90 / 671
сегодня в 18:21
Через два года РПЛ расширится до 26 команд, так что будем ждать Торпедо в гости, заодно и стадион мест на 80 000 отгрохают!
No pupsiks
No pupsiks
   31 / 671
сегодня в 18:11
Хватит Москвы в РПЛ.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100