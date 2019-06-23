ФК «Сочи» прокомментировал слухи о возможном переходе Глушакова и Комбарова

Спортивный директор «Сочи» Андрей Орлов прокомментировал информацию что, защитник и полузащитник Денис Глушаков могут присоединиться к команде.

Я читал, что Глушакова и Комбарова связывают с «Сочи», меня про эти трансферы спрашивали неоднократно. Я по-прежнему не могу ничего сказать, но да, это квалифицированные футболисты, которые могли бы помочь нашему клубу. Здесь вопрос финансов и мотивации, да и они видят, что нам будет тяжело. Я знаю, что у этих футболистов есть предложения и от других клубов, поэтому с нами пока никакой конкретики нет. Сделаем ли предложения, если будут деньги? Наверное, какие-то переговоры будут, но мне кажется, что они со своим будущим определились. Гадать на кофейной гуще смысла не имеет. Сейчас нам надо набраться терпения, и, когда будет ясность по нашим задачам и возможностям, то с хорошей стороны в РПЛ мы себя ещё проявим. А болельщиков прошу с пониманием отнестись к этой ситуации.