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ФК «Сочи» прокомментировал слухи о возможном переходе Глушакова и Комбарова

сегодня, 15:20

Спортивный директор «Сочи» Андрей Орлов прокомментировал информацию что, защитник Дмитрий Комбаров и полузащитник Денис Глушаков могут присоединиться к команде

Я читал, что Глушакова и Комбарова связывают с «Сочи», меня про эти трансферы спрашивали неоднократно. Я по-прежнему не могу ничего сказать, но да, это квалифицированные футболисты, которые могли бы помочь нашему клубу. Здесь вопрос финансов и мотивации, да и они видят, что нам будет тяжело. Я знаю, что у этих футболистов есть предложения и от других клубов, поэтому с нами пока никакой конкретики нет. Сделаем ли предложения, если будут деньги? Наверное, какие-то переговоры будут, но мне кажется, что они со своим будущим определились. Гадать на кофейной гуще смысла не имеет. Сейчас нам надо набраться терпения, и, когда будет ясность по нашим задачам и возможностям, то с хорошей стороны в РПЛ мы себя ещё проявим. А болельщиков прошу с пониманием отнестись к этой ситуации.

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Спартач-болельщик
Спартач-болельщик ответил cska plus
   300 / 675
сегодня в 16:01
На хрена вообще выходили в ПЛ.
...нужно было в СПБ ликвидировать популярный клуб Динамо...
...один город - одна команда...
...газпрём ставит чёткие цели и чётко их выполняет...
...а в сочи под стадион нужна была команда , вот на базе Динамо и соорудили Сочи...
...а уровень Фишта всё-таки не пердивный , вот и вытянули на верх...
...сейчас спонсоров подтянут , партнёров принудят и всё будет хорошо...
drug01
drug01
   87 / 675
сегодня в 15:58
Не потянут Сочи.....нужны деньги постоянно!
ДСА
ДСА
   96 / 675
сегодня в 15:56
Футболисты в финансах подвинутся.
cska plus
cska plus
   4 / 675
сегодня в 15:28
На хрена вообще выходили в ПЛ.
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