Иванович: «Анюков - настоящий капитан»

Защитник «Зенита» похвалил своего одноклубника , который хочет войти в тренерский штаб питерской команды.

Про Анюка я могу сказать только хорошие слова. Мне очень жаль, я скучаю по нему, мне его здесь не хватает. Понимаете, это человек старой школы. Если любишь его — то любишь безумно и уважаешь тоже безумно. И я знаю, что многие в команде его поняли только тогда, когда он стал капитаном.

Я его знаю всего пару лет, но могу сказать, что он — один из тех футбольных людей, с которым мы на одной волне. Он — настоящий капитан. И надеюсь, что если у меня получится делать то, что делал он, даже на 50% хуже, у нас все будет хорошо. Так что большое ему спасибо. Но я надеюсь, что его дела в «Зените» еще не закончены.