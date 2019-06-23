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Иванович: «Анюков - настоящий капитан»

сегодня, 17:08

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович похвалил своего одноклубника Александра Анюкова, который хочет войти в тренерский штаб питерской команды.

Про Анюка я могу сказать только хорошие слова. Мне очень жаль, я скучаю по нему, мне его здесь не хватает. Понимаете, это человек старой школы. Если любишь его — то любишь безумно и уважаешь тоже безумно. И я знаю, что многие в команде его поняли только тогда, когда он стал капитаном.

Я его знаю всего пару лет, но могу сказать, что он — один из тех футбольных людей, с которым мы на одной волне. Он — настоящий капитан. И надеюсь, что если у меня получится делать то, что делал он, даже на 50% хуже, у нас все будет хорошо. Так что большое ему спасибо. Но я надеюсь, что его дела в «Зените» еще не закончены.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   17 / 675
сегодня в 17:25
Вспомнилось.....
No pupsiks
No pupsiks
   28 / 675
сегодня в 17:09
Естественно, он же не банщик.
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