ГлавнаяНовости

Иванович: «Я думаю, нам есть, что показать в Лиге чемпионов»

сегодня, 16:46

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал возвращение петербургского клуба в Лигу чемпионов. 

Я думаю, нам есть, что показать. Мотивация будет огромной. Да, возможно, у нас не так много опыта, но как раз мотивацией это можно компенсировать. Представить себя в Европе перед своими болельщиками — это одно из тех желаний, которые есть у каждого из футболистов. Конечно, многое будет зависеть от жеребьевки, от нашей подготовки, но мы надеемся, что будем в Лиге чемпионов не только для статистики. 

Ранее Иванович поделился мыслями о возможном завершении карьеры. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Иванович: «Анюков - настоящий капитан»
Сегодня, 17:08 Комментарии2
Селюк: «„Локомотив“ поступил достойно, продлив контракт с Ротенбергом»
Сегодня, 15:34 Комментарии7
ФК «Сочи» прокомментировал слухи о возможном переходе Глушакова и Комбарова
Сегодня, 15:20 Комментарии8
«Сочи»: «До старта РПЛ 20 дней, а у нас нет ни состава, ни задач»
Сегодня, 14:50 Комментарии17
«Сочи» не хватало игроков перед товарищеским матчем со «Спартаком»
Сегодня, 14:47 Комментарии6
Орлов против перехода Кудряшова в «Зенит»
Сегодня, 14:37 Комментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Jeck Denielse
   55 / 675
сегодня в 17:24
Как всегда Зениту попадутся самые слабые соперники, а потом Бенфика и конец
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответил Jeck Denielse
   45 / 675
сегодня в 17:23
А губа да, как говорится не ....😂
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил mihaluch
   17 / 675
сегодня в 17:13
Из первой корзины жребий не должен быть сверх сложным.
Все будут в равных условиях...
Думаю выйдет примерно так...))

Зенит
Олимпик
Зальцбург
Генк

Челси
Атлетико
Интер
Локомотив

Бавария
Тоттенхем
Валенсия
Краснодар
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   42 / 675
сегодня в 17:10
Удачи Зениту!
Питер Ман
Питер Ман
   34 / 675
сегодня в 17:07
Удачи в лиге чемпионов, но все же важнее защитить титул, надеюсь, в команде это понимают. Надо основать команду-династию, закрепиться, как флагман чемпионата, как Бавария, Ювентус. А уже потом ставить серьезные задачи в еврокубках.
mihaluch
mihaluch
   37 / 675
сегодня в 16:58
Из первой корзины жребий не должен быть сверх сложным.
борька
борька
   94 / 675
сегодня в 16:49
Миллера в ложе будете показывать , 90 мирут
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100