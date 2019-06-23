Иванович: «Я думаю, нам есть, что показать в Лиге чемпионов»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал возвращение петербургского клуба в Лигу чемпионов.
Я думаю, нам есть, что показать. Мотивация будет огромной. Да, возможно, у нас не так много опыта, но как раз мотивацией это можно компенсировать. Представить себя в Европе перед своими болельщиками — это одно из тех желаний, которые есть у каждого из футболистов. Конечно, многое будет зависеть от жеребьевки, от нашей подготовки, но мы надеемся, что будем в Лиге чемпионов не только для статистики.
Ранее Иванович поделился мыслями о возможном завершении карьеры.
Думаю выйдет примерно так...))
Зенит
Олимпик
Зальцбург
Генк
Челси
Атлетико
Интер
Локомотив
Бавария
Тоттенхем
Валенсия
Краснодар
Думаю выйдет примерно так...))
Зенит
Олимпик
Зальцбург
Генк
Челси
Атлетико
Интер
Локомотив
Бавария
Тоттенхем
Валенсия
Краснодар