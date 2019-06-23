Иванович: «Я думаю, нам есть, что показать в Лиге чемпионов»

Защитник «Зенита» прокомментировал возвращение петербургского клуба в Лигу чемпионов.

Я думаю, нам есть, что показать. Мотивация будет огромной. Да, возможно, у нас не так много опыта, но как раз мотивацией это можно компенсировать. Представить себя в Европе перед своими болельщиками — это одно из тех желаний, которые есть у каждого из футболистов. Конечно, многое будет зависеть от жеребьевки, от нашей подготовки, но мы надеемся, что будем в Лиге чемпионов не только для статистики.