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Промес обойдется «Аяксу» в 20 млн евро

сегодня, 19:24

Экс-футболист «Спартака» Квинси Промес, перешедший прошлым летом в «Севилью», продолжит карьеру в «Аяксе», который заплатит за вингера 20 млн евро. При этом андалусийцы оставляют за собой право на процент от следующей продажи Промеса. С 27-летним футболистом будет заключен контракт до 2024 года. Сейчас он проходит медосмотр, о переходе игрока сообщат в ближайшие несколько часов. В минувшем сезоне Промес провел 33 матча в Ла Лиге, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
   273 / 653
сегодня в 20:55
не понял. Аякс и за 5 млн находил таланты. я не думаю, что промес прям усилит
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   24 / 653
сегодня в 20:46
Севилья разведет Аякс со своим балластом! Хехе
112910415
112910415
   60 / 653
сегодня в 20:26
Квинси котируется !
это вам не Ригони какой-нибудь...
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
   187 / 653
сегодня в 20:06
Развод года,это переход Паредаса в ПСЖ,а это так...мелочи
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 653
сегодня в 19:59
Ещё один клуб разводят агенты, впаривая чёрный якорь. Гыгыгы
kotmyshka
kotmyshka
   64 / 653
сегодня в 19:41
Как-то много, но, впрочем, у Аякса деньги появятся после продажи нескольких игроков...
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   213 / 653
сегодня в 19:27
Развод года. Впрочем, прошлогоднюю номинацию тоже губошлеп забрал
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