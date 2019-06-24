Промес обойдется «Аяксу» в 20 млн евро

сегодня, 19:24

Экс-футболист «Спартака» , перешедший прошлым летом в «Севилью», продолжит карьеру в «Аяксе», который заплатит за вингера 20 млн евро. При этом андалусийцы оставляют за собой право на процент от следующей продажи Промеса. С 27-летним футболистом будет заключен контракт до 2024 года. Сейчас он проходит медосмотр, о переходе игрока сообщат в ближайшие несколько часов. В минувшем сезоне Промес провел 33 матча в Ла Лиге, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.