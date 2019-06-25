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«Нижний Новгород» сыграет товарищеский матч с «Рубином» 30 июня

сегодня, 14:11

«Нижний Новгород» с 25 июня по 1 июля проведет еще один сбор на базе спортивного центра «Борский». 

27 июня клуб запланировал сыграть контрольные матчи (двумя составами) с владимирским «Торпедо» и ивановским «Текстильщиком», а 30 июня в Казани команда сыграет с «Рубином»

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rubinovyi2
rubinovyi2 ответил cska plus
   96 / 659
сегодня в 14:46
Расскажут Рубину про жизнь в ФНЛ.
У меня с души камень свалился...думал все,ан нет-выздоровел ты.
А то ведь несколько веток про Рубин пропустил,постучать на них не смог,единственно,что огорчает однообразие комментов,но для лошади это простительно,))))
cska plus
cska plus
   3 / 659
сегодня в 14:26
Расскажут Рубину про жизнь в ФНЛ.
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