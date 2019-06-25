«Нижний Новгород» сыграет товарищеский матч с «Рубином» 30 июня

«Нижний Новгород» с 25 июня по 1 июля проведет еще один сбор на базе спортивного центра «Борский».
27 июня клуб запланировал сыграть контрольные матчи (двумя составами) с владимирским «Торпедо» и ивановским «Текстильщиком», а 30 июня в Казани команда сыграет с «Рубином».
А то ведь несколько веток про Рубин пропустил,постучать на них не смог,единственно,что огорчает однообразие комментов,но для лошади это простительно,))))
А то ведь несколько веток про Рубин пропустил,постучать на них не смог,единственно,что огорчает однообразие комментов,но для лошади это простительно,))))