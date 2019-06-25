«Нижний Новгород» сыграет товарищеский матч с «Рубином» 30 июня

сегодня, 14:11

«Нижний Новгород» с 25 июня по 1 июля проведет еще один сбор на базе спортивного центра «Борский».

27 июня клуб запланировал сыграть контрольные матчи (двумя составами) с владимирским «Торпедо» и ивановским «Текстильщиком», а 30 июня в Казани команда сыграет с «Рубином».