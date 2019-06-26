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«Уфа» и «Зенит» поменялись кругами

сегодня, 13:29

В соответствии с решением общего собрания Российской Премьер-Лиги и по инициативе «Уфы» и «Зенита», учитывая возможные неблагоприятные погодные условия, РПЛ внесла соответствующие изменения в календарь: 

Матч 7-го тура РПЛ «Уфа» — «Зенит» пройдёт 24 августа в Уфе и начнётся в 16:30, а матч 21-го тура «Зенит» — «Уфа» состоится в Санкт-Петербурге (предварительно — в марте 2020 года).

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Все комментарии
номер 12
номер 12
   125 / 650
сегодня в 15:24
Уфа сама просила Зенит поменяться кругами. https://www.soccer.ru/news/1123343/semak-sergey-ufa
А свиньи начали строить теории заговора, мол Зенит снова сделал себе хорошо. Стыдно за это сообщество.
Footbolista
Footbolista
   15 / 650
сегодня в 15:18
Ну про смех это ты придумал...
смысл меняться открытыми стадионами в марте?)....
А раз так, условия должны быть для всех одинаковые...это же не товарищеские матчи...на кону чемпионство.. место в ЕК. деньги....
Построить стадионы это хорошо...только не всем такие за 50 лярдов дарят, только зениту...
lotsman
lotsman ответил Footbolista
   516 / 650
сегодня в 15:13
Верх цинизма это в одном чемпионате играть при +18С, когда другие корячатся на морозе...
А кто их заставляет корячиться? Или Зенит виноват в том, что они корячатся? Кто им мешает обменяться играми, где это возможно, построить нормальные стадионы, чтобы можно было играть в любых условиях? Ты сам себя то понимаешь? Цинизм, это не дать клубам сыграть в нормальных условиях, когда им это возможно, и со стороны наблюдать со смехом, как они мучаются.
Footbolista
Footbolista ответил lotsman
   15 / 650
сегодня в 15:00
Верх цинизма это в одном чемпионате играть при +18С, когда другие корячатся на морозе...
lotsman
lotsman ответил Footbolista
   516 / 650
сегодня в 14:45
Если непонятно, например....другим клубам, конкурентам, интересно, чтобы зенит как и все покорячился в Уфе... А что делать?)...кому у нас легко?)....
Если кому то хочется покорячатся, то пусть корячатся. Флаг им в руки. Но смотреть со стороны, как другие корячатся, это верх цинизма.
lotsman
lotsman ответил FILL3286
   516 / 650
сегодня в 14:39
Начался смех со стороны зенита,и так себе календарь сами сделали,так мало,забыли что то! Стыдно
Смех над Спартаком, который не зная темы, начинает хрюкать.)) УФА обратилась с просьбой к Зениту, а не наоборот. Об этом писалось ранее. Но почему то спартачи об этом "забыли"
Footbolista
Footbolista ответил lotsman
   15 / 650
сегодня в 14:34
Если непонятно, например....другим клубам, конкурентам, интересно, чтобы зенит как и все покорячился в Уфе...
А что делать?)...кому у нас легко?)....
lotsman
lotsman ответил Footbolista
   516 / 650
сегодня в 14:27
Все в таких условиях...может все матчи ранней весны и поздней осени на газпром арену перенести?)...там же +18....кому не нравится российская погода чемодан...вокзал ...Южная Европа, Африка, Латинская Америка...
Речь идёт о двух клубах, Зените и Уфе. В Уфе, в марте месяце, стадион будет не пригоден к игре. Они обратились с просьбой к Зениту. Причём здесь ВСЕ клубы?
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   101 / 650
сегодня в 14:26
ЗЕНИТ И ЦСКА ПУСТИЛИ СПАРТАК ПО КРУГУ

ГЫ-ГЫ
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   156 / 650
сегодня в 14:25
А когда составляли календарь не смотрели на возможные погодные условия в регионах?
25процентный клоун
25процентный клоун
   4 / 650
сегодня в 14:24
Уфа и зенит поменялись тренерами,уфа и зенит поменялись игроками,уфа и зенит поменялись деньгами,уфа и зенит поменялись очками .
Дюков
FILL3286
FILL3286
   53 / 650
сегодня в 14:07
Начался смех со стороны зенита,и так себе календарь сами сделали,так мало,забыли что то!
Стыдно
Лакшери
Лакшери
   251 / 650
сегодня в 14:05
Когда была новость о том что Уфа просит у Зенита поменяется кругами , свиньи хрюкали что Зенит пошлет их подальше , потому что ему это не нужно. Теперь когда Зенит согласился , свиньи говорят что Зениту так выгоднее и это договорняк. Стыдно за спартак и его свиней.
Footbolista
Footbolista ответил lotsman
   15 / 650
сегодня в 13:54
Все в таких условиях...может все матчи ранней весны и поздней осени на газпром арену перенести?)...там же +18....кому не нравится российская погода чемодан...вокзал ...Южная Европа, Африка, Латинская Америка...
zenitforfun
zenitforfun ответил ziborock
   320 / 650
сегодня в 13:50
Зенит как обычно ищет выгоду для себя!)))
кто в здравом уме в Башкортостане в марте зимой почти хочет г..о месить
lotsman
lotsman ответил ziborock
   516 / 650
сегодня в 13:50
Зенит как обычно ищет выгоду для себя!)))
Какую? И кто ищет? Зенит, которому всё равно где играть в марте, так как в любой холод на Газпром Арене +18, или Уфа, у которой в марте стадион вряд ли будет готов к хорошей игре?
ziborock
ziborock
   60 / 650
сегодня в 13:46
Зенит как обычно ищет выгоду для себя!)))
lotsman
lotsman ответил Footbolista
   516 / 650
сегодня в 13:46
Сезон не начался еще...начались лазурные договорняки...
А что ТЕБЕ не нравится? Что для игроков, для болельщиков, этих клубов, лучше - играть в Уфе в марте или в августе?
Питер Ман
Питер Ман
   46 / 650
сегодня в 13:45
Уфа отличный клуб, честный, удачи им в отнятии очков у пупсиков, краснодара и пердивного ростова, в прошлом сезоне все получилось
Faustello
Faustello ответил Footbolista
   5 / 650
сегодня в 13:43
Сезон не начался еще...начались лазурные договорняки...
Можно другими словами заголовок написать:
- Птичник стартует с +3 в таблице перед первым туром )))
parallels
parallels
   13 / 650
сегодня в 13:36
уфа и зенит поменялись кругами, в отместку спартак предложил динамо поменяться ромбами.
Footbolista
Footbolista
   15 / 650
сегодня в 13:33
Сезон не начался еще...начались лазурные договорняки...
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