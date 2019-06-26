«Уфа» и «Зенит» поменялись кругами

В соответствии с решением общего собрания Российской Премьер-Лиги и по инициативе «Уфы» и «Зенита», учитывая возможные неблагоприятные погодные условия, РПЛ внесла соответствующие изменения в календарь:
Матч 7-го тура РПЛ «Уфа» — «Зенит» пройдёт 24 августа в Уфе и начнётся в 16:30, а матч 21-го тура «Зенит» — «Уфа» состоится в Санкт-Петербурге (предварительно — в марте 2020 года).
А свиньи начали строить теории заговора, мол Зенит снова сделал себе хорошо. Стыдно за это сообщество.
А свиньи начали строить теории заговора, мол Зенит снова сделал себе хорошо. Стыдно за это сообщество.
смысл меняться открытыми стадионами в марте?)....
А раз так, условия должны быть для всех одинаковые...это же не товарищеские матчи...на кону чемпионство.. место в ЕК. деньги....
Построить стадионы это хорошо...только не всем такие за 50 лярдов дарят, только зениту...
смысл меняться открытыми стадионами в марте?)....
А раз так, условия должны быть для всех одинаковые...это же не товарищеские матчи...на кону чемпионство.. место в ЕК. деньги....
Построить стадионы это хорошо...только не всем такие за 50 лярдов дарят, только зениту...
А что делать?)...кому у нас легко?)....
А что делать?)...кому у нас легко?)....
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ
Дюков
Дюков
Стыдно
Стыдно
- Птичник стартует с +3 в таблице перед первым туром )))
- Птичник стартует с +3 в таблице перед первым туром )))