Роналдо: «Уверен, Месси отдаёт все силы ради сборной»

Легендарный бразильский нападающий Роналдо похвалил форварда «Барселоны» и сборной Аргентины .

Прежде всего, хочу поздравить Месси с прошедшим днём рождения и пожелать ему ещё сто лет жизни. Что я могу сказать о Лео? Он играет в футбол всю свою жизнь! Это игрок был рождён, чтобы радовать зрителей.

Я считаю, что несправедливо проводить параллели между его выступлениями за клуб и сборную Аргентины. В «Барселоне» он ежедневно тренируется со своими одноклубниками и ведёт довольно спокойный образ жизни. Так что у него есть все условия, чтобы показывать свою лучшую игру.

Я уверен, что Лео старается делать всё возможное для национальной команды, и поэтому он приносит все эти жертвы. В 32 года он мог бы отказаться от участия в Кубке Америки, но вместо отпуска он снова выбрал национальную команду, чтобы попытаться завоевать трофей, ведь Аргентина уже давно ничего не выигрывала.