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Роналдо: «Уверен, Месси отдаёт все силы ради сборной»

сегодня, 06:34

Легендарный бразильский нападающий Роналдо похвалил форварда «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси.

Прежде всего, хочу поздравить Месси с прошедшим днём рождения и пожелать ему ещё сто лет жизни. Что я могу сказать о Лео? Он играет в футбол всю свою жизнь! Это игрок был рождён, чтобы радовать зрителей.

Я считаю, что несправедливо проводить параллели между его выступлениями за клуб и сборную Аргентины. В «Барселоне» он ежедневно тренируется со своими одноклубниками и ведёт довольно спокойный образ жизни. Так что у него есть все условия, чтобы показывать свою лучшую игру.

Я уверен, что Лео старается делать всё возможное для национальной команды, и поэтому он приносит все эти жертвы. В 32 года он мог бы отказаться от участия в Кубке Америки, но вместо отпуска он снова выбрал национальную команду, чтобы попытаться завоевать трофей, ведь Аргентина уже давно ничего не выигрывала.

Ранее Роналдо отказался сравнивать Месси с легендой аргентинского и мирового футбола Диего Марадоной.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   136 / 663
сегодня в 07:48
Зато остальные играют в полноги.
League1
League1
   57 / 663
сегодня в 07:32
Просто слабенький он.
амурец
амурец
   43 / 663
сегодня в 07:12
конечно отдаёт все силы, ну просто ему их не хватает
Novograd
Novograd
   233 / 663
сегодня в 07:11
Но тот факт что он дно а не космос все усекли верно да
drug01
drug01
   82 / 663
сегодня в 06:42
Желаем удачи!
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