Российский легионер на Украине рассказал об отношении к нему

Российский нападающий одесского «Черноморца» рассказал, как к нему относятся на Украине.

Павлов на данный момент является единственным российским футболистом в УПЛ .

В мой адрес за время выступлений в УПЛ не было ни одного упрека по поводу моего гражданства. У меня замечательные отношения со всеми игроками, с персоналом.

Мое мнение: столетиями наши народы были братскими. И остаются такими. Начинаешь общаться с любым украинцем - почти у каждого есть родственники, друзья в России. Да и у меня самого много знакомых на Украине. Семья моей жены из этой страны. Мне кажется, простые люди устали от конфликтов и ждут, когда политика уйдет на второй план и мы все снова заживем нормальной жизнью.

Считаю, любой конфликт можно уладить. Надо только договариваться, а не заниматься провокациями. Тем более на спортивных соревнованиях. Поэтому недавнюю акцию грузинских футболистов мне тоже тяжело понять. Впрочем, это не мое дело. Пусть политики со всем этим разбираются. Мы лучше будем играть в футбол.