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Российский легионер на Украине рассказал об отношении к нему

сегодня, 21:33

Российский нападающий одесского «Черноморца» Василий Павлов рассказал, как к нему относятся на Украине.

Павлов на данный момент является единственным российским футболистом в УПЛ.

В мой адрес за время выступлений в УПЛ не было ни одного упрека по поводу моего гражданства. У меня замечательные отношения со всеми игроками, с персоналом.

Мое мнение: столетиями наши народы были братскими. И остаются такими. Начинаешь общаться с любым украинцем - почти у каждого есть родственники, друзья в России. Да и у меня самого много знакомых на Украине. Семья моей жены из этой страны. Мне кажется, простые люди устали от конфликтов и ждут, когда политика уйдет на второй план и мы все снова заживем нормальной жизнью.

Считаю, любой конфликт можно уладить. Надо только договариваться, а не заниматься провокациями. Тем более на спортивных соревнованиях. Поэтому недавнюю акцию грузинских футболистов мне тоже тяжело понять. Впрочем, это не мое дело. Пусть политики со всем этим разбираются. Мы лучше будем играть в футбол.

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Все комментарии
Eddja
Eddja
   330 / 651
сегодня в 23:08
Чушь несет.
spartach091
spartach091
   81 / 651
сегодня в 22:32
Это все власть делает, простые граждане ни причем. Конечно с обеих сторон есть люди, которые хавают любую кашу с киселевтв.
minai
minai
   446 / 651
сегодня в 22:30
К тем, кого сожгли в одесском доме профсоюзов вообще не было никаких претензий, всё было тихо, спокойно ..
Happyboy Barca
Happyboy Barca
   112 / 651
сегодня в 22:28
сейчас щенята скобеевой киселя и соловьинного помета тебя в предатели запишут
RamonCSKA
RamonCSKA
   128 / 651
сегодня в 22:26
правильно, не надо вестись обычному народу на провокации политиков
Faustello
Faustello
   9 / 651
сегодня в 22:21
Заголовок старый, более актуальный: Бывший Российский футболист )))
95-shishani-95
95-shishani-95
   56 / 651
сегодня в 22:05
Значит не всё так плохо, как пытается преподнести политика двух стран???
Тарасобаня.
Тарасобаня.
   157 / 651
сегодня в 21:57
Текст какой-то госдеповский, как и речи укроинских главарей.
beefs
beefs
   76 / 651
сегодня в 21:55
сложно судить об отношениях Россия-Украина, но, похоже эти разногласия на долго...
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак ответил No pupsiks
сегодня в 21:55
На укроину ехать легионером из России может только ненормальный.
Чего это? Я бы например на Глушакова в ДК бы с удовольствием посмотрел.
No pupsiks
No pupsiks
   31 / 651
сегодня в 21:51
На укроину ехать легионером из России может только ненормальный.
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   22 / 651
сегодня в 21:50
Врет всё безбожно.
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак
сегодня в 21:48
Да как так договариваться....... отжали Крым, кричат про бандер каких то, унижают какими то заработками в Польше. В Росии как и на Укпаине беспредел и беззаконие властей, а они на Украину гонят.
О ЧЕМ ГОВОРИТЬ????????????????????
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   37 / 651
сегодня в 21:42
Мир, труд, май?
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