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Шимански провел первую тренировку за «Динамо»

30 июня 2019, 13:25

Полузащитник Себастьян Шимански провел первую тренировку в составе московского «Динамо» на сборе в Австрии. Об этом сообщает Твиттер клуба.

20-летний Шимански ранее подписал с «Динамо» контракт на 5 лет. 

 

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Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   484 / 686
30 июня в 14:13
надеюсь на то что сыграются Кардозу-Шиманьски-Жоазиньо.
Еще нападающего найти для этой тройки и вроде будет нормально....
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