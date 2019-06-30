Шимански провел первую тренировку за «Динамо»

Полузащитник Себастьян Шимански провел первую тренировку в составе московского «Динамо» на сборе в Австрии. Об этом сообщает Твиттер клуба.
20-летний Шимански ранее подписал с «Динамо» контракт на 5 лет.
Полузащитник Себастьян Шимански провел первую тренировку в составе московского «Динамо» на сборе в Австрии. Об этом сообщает Твиттер клуба.
20-летний Шимански ранее подписал с «Динамо» контракт на 5 лет.
Еще нападающего найти для этой тройки и вроде будет нормально....
Еще нападающего найти для этой тройки и вроде будет нормально....