«Зенит» поддержал Риксена

сегодня, 12:45

Футболисты, тренерский штаб и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поддержали экс-полузащитника петербуржцев , который неизлечимо болен.

Коллектив команды сфотографировался с баннером «Никогда не сдавайся, Фернандо!»

Сегодня, 28 июня, в Глазго пройдет благотворительный вечер в честь Риксена. Сам экс-игрок сказал, что это его последняя встреча с болельщиками.

В 2013 году Риксену поставили диагноз «боковой амиотрофический склероз» ( БАС ) – болезнь Лу Герига. Это медленно прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних, так и нижних нейронов, что приводит к параличу и последующей атрофии мышц. В конце концов, как правило, наступает смерть от инфекции дыхательных путей или отказа дыхательной мускулатуры.