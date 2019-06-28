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«Зенит» поддержал Риксена

сегодня, 12:45

Футболисты, тренерский штаб и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поддержали экс-полузащитника петербуржцев Фернандо Риксена, который неизлечимо болен.

Коллектив команды сфотографировался с баннером «Никогда не сдавайся, Фернандо!»

Сегодня, 28 июня, в Глазго пройдет благотворительный вечер в честь Риксена. Сам экс-игрок сказал, что это его последняя встреча с болельщиками.

В 2013 году Риксену поставили диагноз «боковой амиотрофический склероз» (БАС) – болезнь Лу Герига. Это медленно прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних, так и нижних нейронов, что приводит к параличу и последующей атрофии мышц. В конце концов, как правило, наступает смерть от инфекции дыхательных путей или отказа дыхательной мускулатуры.

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Все комментарии
Footbolista
Footbolista
   10 / 656
сегодня в 13:51
Судьба у каждого своя...поддержали, молодцы...
parallels
parallels
   3 / 656
сегодня в 13:51
тем временем, в недрах тарасовки:
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 656
сегодня в 13:19
И ничем не помочь бедолаге.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   13 / 656
сегодня в 13:05
Молодцы, но только у половины народа лица уже как будто они на поминках, нужно было как-то веселее это сделать, а то им венок можно было вместо плаката дать. Один Дзюба не в курсе был. Это же все-таки для поддержки делается.

Риксена помню, веселый был мужик в "Зените".
kastites
kastites
   88 / 656
сегодня в 13:02
Благородно очень
Ещё бы деньгами помогли бы
cska plus
cska plus
   2 / 656
сегодня в 12:48
Жаль, печально и несправедливо.
Свинодел
Свинодел
   150 / 656
сегодня в 12:48
Жаль человека.
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