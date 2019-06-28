«Зенит» поддержал Риксена

Футболисты, тренерский штаб и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поддержали экс-полузащитника петербуржцев Фернандо Риксена, который неизлечимо болен.
Коллектив команды сфотографировался с баннером «Никогда не сдавайся, Фернандо!»
Сегодня, 28 июня, в Глазго пройдет благотворительный вечер в честь Риксена. Сам экс-игрок сказал, что это его последняя встреча с болельщиками.
В 2013 году Риксену поставили диагноз «боковой амиотрофический склероз» (БАС) – болезнь Лу Герига. Это медленно прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних, так и нижних нейронов, что приводит к параличу и последующей атрофии мышц. В конце концов, как правило, наступает смерть от инфекции дыхательных путей или отказа дыхательной мускулатуры.
Риксена помню, веселый был мужик в "Зените".
Риксена помню, веселый был мужик в "Зените".
Ещё бы деньгами помогли бы
Ещё бы деньгами помогли бы