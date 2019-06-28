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10 причин, почему «Спартак» может провалить сезон

вчера, 22:05

Никогда не знаешь, как сыграют – «Соккер.ру» не исключает даже титул, ведь это «красно-белые». Но симптомов неудачи больше.

Федун остался мечтателем

Программное интервью Леонида Арнольдовича убеждает, что он не стал циничным стратегом и ошибки признавать не спешит. То есть главный человек в клубе остался собой. А заявление, что «Спартак» передадут в руки фанатам, с ноткой обиды: «Вот посмотрите еще, просто ли управлять таким клубом». Плюс лишено здравой последовательности, поскольку это как обещать построить коммунизм, что никому не удавалось. Тем более, уже вторая коренная концепция на полгода. Первая была о ставке на молодежь и задаче к столетию взять чемпионство (юбилей 1922). Когда семь пятниц на неделе – стабильностью обычно не пахнет. 

Цорн не убил в себе агента

Не худший агент вокруг клуба. Далеко не худший и первый за десятилетия, кто на самом деле действует в интересах «Спартака» - а обычно представители и посредники работают на себя. Но заметьте, что творит новый босс. Нет четкой реакции на игры агентов Зе Луиша – «Спартак» не отрицает, что не прочь сплавить лучшего снайпера прошлого сезона куда подальше, но дорого. Не потому, что плох, а потому что правила УЕФА жмут после всех Рошей. Цорн – заложник ситуации. Но то, что он сотворил при трансфере Понсе, подсластив продавцу пилюлю покупкой ненужного итальянского вратаря, выдает в нем агента, а не зрелого менеджера. Ничем не лучше финта предшественников по Жиго прошлым летом. Причем Цорн еще и ошибку дебютанта сделал – заявил, что целью является минимум второе место в РПЛ и четвертьфинал ЛЕ. Слово не воробей – задачу припомнят. 

«Спартак» испортил Кононова

До «красно-белых» Олег Георгиевич был словно кандидат никому особо не нужных в 21 веке наук – так выглядит, так говорил. Сейчас же пытается представить себя крутым, из чего следуют феерические провалы. И как только придет новый сезон, что не за горами, и новые поражения, народ повесит сюртук сарказма на спинку стула. Не сказать, что у Кононова ничего не получается – его отрезок, если бы против «Оренбурга» сыграли не на радость «Зениту», мог завершиться прямой путевкой в ЛЕ, что неплохо. Но не заслужили. А еще хуже, что сам Олег Георгиевич из постсоветского интеллигента превратился в огрызающегося кислого тренера. Даже мастер работы в таком образе Жозе Моуриньо проваливается, когда перегибает с негативом. 

Затянули с уходом ветеранов

Комбаров и Глушаков ушли, Ребров – может уйти, как и Боккетти. Жано пока в составе «Спартака», но чистку «ветеранов» начали с большим и заметным опозданием. «Спартак» не был готов подписать крутого правого латераля – новый контракт Ещенко на это указывает, ведь на днях Андрея можно было найти на клубном фото «молодых и подающих надежды», что смотрелось иронично. Также не обязательно понимают, что делать, если защитник Сальваторе не останется в команде по привычке? Вроде и нужно отпустить, а продуманного плана нет. Расставания – верный ход, но они к уходу Промеса, который читался годами, оказались не готовы. А результаты – на табло. 

В составе мало людей с характером

Гулиева в качестве характерного актера не предлагать – это как Глушаков нового времени, только Денис кажется более смышленым, если Аяз вправду нарушает правила дорожного движения после лишения прав. Особенно с учетом, что после избиения иностранца легко мог пойти туда, где Мамаев и Кокорин. Ребров, Ещенко и остальные редкие ветераны «Спартака», что могут остаться в заявке, себя уже показали в критический момент – не лидеры. Фернандо и Луис Адриано играют на вдохновении, но фактически на весь «Спартак» с характером Джикия и Зобнин. Но у Романа не всегда полный порядок со здоровьем, да и нет единого авторитета, чтобы тащить команду на себе. 

«Спартаковцам» не хватает опыта

У Мелкадзе, если не закралась ошибка в статистику, пока нет ни одного официального мяча за первую команду «Спартака». Мощный нападающий! Понсе подрос в Греции, где защитники играют не так, как в РПЛ, но ему 22 года – на высоком уровне рубился редко. Селихов играл в ЛЧ, но еще не поборол Максименко и потенциального нового вратаря – и опыт придет только с Гильерме. Рассказов, Айртон, Умяров, Глушенков, Игнатов, Максименко, Ломовицкий, Гапонов, Мелкадзе и Гулиев – молодые ребята. Такой состав крут в клубе, где знают, куда идут и что делают. «Спартак», как показывает их эмпирический опыт – другой.  

Тактической концепции пока нет

Вот смотрите, можно объяснить на пальцах. Одно дело, когда в центре поля Фернандо и Зобнин – хотя не хватает чистого опорника, ведь Роман будет отвлекаться в другие зоны, другое – если Умяров и Гулиев. Одно дело, когда схема «4-2-3-1», как на старте проигранного «Ростову» спарринга, другое – если «4-4-2», как могут играть с Луисом Адриано и Понсе в атаке. Или «4-3-3» - тут не хватает классных вингеров, но Кононов и такую модель в своей карьере использовал не раз. Самой четкой концепцию игры «Спартака» не представили, понадобится туров 5-7, а как завершаются неподготовленные эксперименты – расскажут Каррера, Рианчо и сам Кононов. 

Извинения перед фанатами не было

«Фанаты», может, и нехорошее слово – ассоциация или с хулиганами, или с влюбленными без памяти девочками в рок-звезду. Но тут в широком смысле – болельщиками, поклонниками, зрителями с трибун. Никаких официальных извинений за все глупости, что были сделаны, не увидели. Значит, мировое соглашение не подписано, и если в первых турах будут на поле соленые столбы Содома и Гоморры – полупустые трибуны с весны перекочуют на лето и осень. «Спартак» на этапе сложной перестройки без железной поддержки большинства фанатов. Скорее наоборот, многие настроены скептически. 

Классных игроков почти не осталось

Не то, чтобы чемпионский состав был великолепным – уже тогда говорили, что продолжения банкета может не быть, поскольку Комбарову, Глушакову, Реброву и почти всем остальным не хватает класса и стабильности. Но нынешний состав – как лоскутное одеяло. Максименко, Ребров и Селихов – странный набор голкиперов, хотят добавить четвертого – тоже не обязательно однозначного. Фактически Фернандо, Луис Адриано, Зобнин, Джикия и Айртон – пятерка условно классных игроков команды. Остальные по мастерству, здоровью, стабильности или прошлому опыту могут не дотянуть. Хотя и оба старших бразильца не вчера родились, не будут прогрессировать… 

«Спартаку» нечем испугать соперников

Проще говоря, четверка лидеров может оказаться попросту сильнее по игре в футбол. Со «Спартаком» стоит считаться. Но когда «Урал» или «Рапид», «Ростов» или «Оренбург» переигрывают команду, которая этим летом точно не подпишет тройку Промесов, не омолодит Фернандо, не сделает Жиго стабильнее и не подпишет Облака в ворота, то какой смысл в страхе игроков «Краснодара», ЦСКА или «Зенита» перед матчами со «Спартаком»? «Красно-белым» и так здорово повезло в прошлом сезоне в центральных поединках – все могло сложиться куда хуже, если вспоминать характер некоторых игр. А в новом сезоне четверка лидеров хотела бы «дожать» команду Кононова. 

Перестраиваясь, москвичи двигаются в правильном направлении? Скорее в единственном возможном: перестройке не было альтернатив. Но затянули с началом расставаний. Не затянули в «Спартак» опытного менеджера. Федун явно не собирается тратить много денег – на трансферы есть 8 млн евро без продаж, а Кононов не в ударе как тренер. Как обычно, «Спартак» балансирует на лезвии тесака жесткого мясника – футбольного сезона. Не факт, что вдруг получится, если не срасталось всегда, за исключением одного сказочного чемпионата.

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12
   184 / 650
сегодня в 09:04
Много обиженных , привыкли тарасовские что им поют дифирамбы , а тут все как есть.
А пиджак то и в правду кислый
serh62
serh62
   223 / 650
сегодня в 08:59
главное, что перед фанатами не извинились..теперь в топ5 даже не попадут. если в команде все зависит от кучки оголтелых крикунов, то что это за команда???
Правдин Семён
Правдин Семён ответил Дед за ЦСКА
   258 / 650
сегодня в 08:50
По букмекерам,у ЦСКА тоже место не выше 4го ,но и не ниже 5го.То есть, как в минувшем сезоне.С этим тоже согласны?
GreeM
GreeM
   31 / 650
сегодня в 08:46
Пиджак доведёт до Пердива.
Правдин Семён
Правдин Семён
   258 / 650
сегодня в 08:45
Я со многим согласен. Но и опровергнуть каждый пункт несложно. А главное, что такой материал можно и про остальные клубы накатать.
Морро
Морро
   407 / 650
сегодня в 08:44
Рано хороните. Собственно из всей статьи вот это - "понадобится туров 5-7" и важно. Тогда и видно будет куда идет нынешний Спартак.
МКС
МКС
   44 / 650
сегодня в 08:41
    13 RUS
    13 RUS
       286 / 650
    сегодня в 08:31
      Ваня лучший
      Ваня лучший ответил Сергеевич вернулся1
         202 / 650
      сегодня в 08:26
        25процентный клоун
        25процентный клоун
           10 / 650
        сегодня в 07:36
        Да это все так ,сильных игроков нет
        Рыжая Борода
        Рыжая Борода
           399 / 650
        сегодня в 07:32
        Спартак внутренне успокоился, будет стабильность, 1-е м. без проблем: уровень наших лидеров превосходит игроков Зенита, молодежь опыта набралась - прогресс скоро оценим. Вперед Спартак!
        mihaluch
        mihaluch
           48 / 650
        сегодня в 06:46
        Надо Симоняна на сохранение положить,чтобы дотянул до 100 лет.
        No pupsiks
        No pupsiks
           20 / 650
        сегодня в 05:42
        Пердивная команда с тренером физруком.
        Сергеевич вернулся1
        Сергеевич вернулся1
           33 / 650
        сегодня в 05:29
        Вот про такие СМИ и говорил Федун. Давление, давление, давление. Читать не стал, автора узнать за версту по названию статьи. Почему бы такое же не сочинить про ги неровцев?) А? Автор?). Или у них все в шоколаде?). Двойка.
        Спагетти
        Спагетти
           174 / 650
        сегодня в 04:31
        По тихому превращаемся в Монако прошлого сезона.
        Беланов
        Беланов ответил Заполярный
           596 / 650
        сегодня в 02:16
        СОБАКИ ЛАЮТ, КАРАВАН ИДЕТ.
        Ты же спартач - слово "собаки" ты должен писать через "а". Ударение в восьмом слове сам поставь )))
        Беланов
        Беланов
           596 / 650
        сегодня в 02:14
        P.S. А у кого из "лихенд" спартака следующий 90 лет празднует? Это все теперь ждать пока Тихонов состарится? Или у Титова чуто по-раньше юбилей будет?
        Беланов
        Беланов
           596 / 650
        сегодня в 02:12
        Пока федунские свистки есть в ЧР - спартак не может провалить сезон. Ну и всегда всё можно свалить на тренера. Например, на тупого Карреру, который сумел дважды проиграть квалы плюс подарить всей России самое унизительное поражение за всю историю страны
        kingoffam
        kingoffam
           586 / 650
        сегодня в 01:50
        Месяц тут не был,а здесь одни и те же пишут одно и тоже.До чего соккер докатился...
        Красно Синий воин
        Красно Синий воин
           47 / 650
        сегодня в 00:40
        спартаку грозит запрет на трансферы из-за перехода Понсе

        28.06.2019

        Как сообщалось ранее, переход вратаря Романьолли является частью сделки по Понсе, хоть спартак и Рома будут это активно отрицать. По договору, итальянцы должны были перечислить не 20%, а все 40% от трансфера аргентинца. Это подтвердил официальный твиттер Newell's Old Boys. Журналист сообщил им об это, после чего аргентинцы были удивлены случившимся.
        По имеющийся информации, руководство аргентинского клуба собирается подать жалобу в ФИФА. Если удастся доказать связь этих трансферов, то в таком случае спартаку точно грозит штраф и возможный запрет на регистрацию трансферов. Как и Роме. Ранее Барселона уже наказывалась за подобное нарушение при переходе Неймара.

        Тогда все было урегулировано до начала разбирательств, и каталонцы доплатили 5 миллионов бывшему клубу. Был наказан и бывший клуб Неймара, который участвовал в этой сделке. Зная отсутствие лояльности со стороны ФИФА к России, можно сказать, что велика вероятность, что спартак и Рома не отделаются простым штрафом.

        Эх Леня, Леня ( Киевский)! Жадность до хорошего не доведет.
        Заполярный
        Заполярный
           136 / 650
        сегодня в 00:29
        СОБАКИ ЛАЮТ, КАРАВАН ИДЕТ.
        Сергей Саныч
        Сергей Саныч
           12 / 650
        сегодня в 00:19
        Вратарь "Рубина" и клиент агенства Цорна Тимур Акмурзин находится на просмотре в "Спартаке-2"
        Sully
        Sully
           23 / 650
        вчера в 23:22
        спартак по факту провальный нефтяной проект фидуна... так что причины ненужны, спартак обязательно провалит сезон и вылетит в пердив!
        Lucho Gonzalez
        Lucho Gonzalez
           133 / 650
        вчера в 22:45
        После прочтения так стыдно за свинок стало...
        parallels
        parallels
           3 / 650
        вчера в 22:44
        все легенды разбежались, глушаков-банщик, севильский зулус, педроша, дезеув, комбаров, ананидзе, ещё один зулус пакует чемоданы в турцию - от спартака уже практически ничего не осталось! позор!
        Дед за ЦСКА
        Дед за ЦСКА
           64 / 650
        вчера в 22:34
        Сделав прогноз на предстоящий сезон букмекеры определили СпаМу 5 место.
        Пожалуй они правы.
        Сп62
        Сп62
           248 / 650
        вчера в 22:23
        Можно подумать, что у остальных команд всё гладко.
        Литейный 4
        Литейный 4
           1 / 650
        вчера в 22:14
        С автором статьи пожалуй соглашусь. Но можно проще написать. Мол есть одна причина,по которой Спартак провалит сезон. Просто он слабенький середняк. Гыгыгы
        112910415
        112910415
           56 / 650
        вчера в 22:14
        как всегда, возможны варианты
        mugik1973
        mugik1973
           122 / 650
        вчера в 22:10
        Первая причина это Кононов
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