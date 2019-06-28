10 причин, почему «Спартак» может провалить сезон

вчера, 22:05

Никогда не знаешь, как сыграют – «Соккер.ру» не исключает даже титул, ведь это «красно-белые». Но симптомов неудачи больше.

Федун остался мечтателем

Программное интервью Леонида Арнольдовича убеждает, что он не стал циничным стратегом и ошибки признавать не спешит. То есть главный человек в клубе остался собой. А заявление, что «Спартак» передадут в руки фанатам, с ноткой обиды: «Вот посмотрите еще, просто ли управлять таким клубом». Плюс лишено здравой последовательности, поскольку это как обещать построить коммунизм, что никому не удавалось. Тем более, уже вторая коренная концепция на полгода. Первая была о ставке на молодежь и задаче к столетию взять чемпионство (юбилей 1922). Когда семь пятниц на неделе – стабильностью обычно не пахнет.

Цорн не убил в себе агента

Не худший агент вокруг клуба. Далеко не худший и первый за десятилетия, кто на самом деле действует в интересах «Спартака» - а обычно представители и посредники работают на себя. Но заметьте, что творит новый босс. Нет четкой реакции на игры агентов Зе Луиша – «Спартак» не отрицает, что не прочь сплавить лучшего снайпера прошлого сезона куда подальше, но дорого. Не потому, что плох, а потому что правила УЕФА жмут после всех Рошей. Цорн – заложник ситуации. Но то, что он сотворил при трансфере Понсе, подсластив продавцу пилюлю покупкой ненужного итальянского вратаря, выдает в нем агента, а не зрелого менеджера. Ничем не лучше финта предшественников по Жиго прошлым летом. Причем Цорн еще и ошибку дебютанта сделал – заявил, что целью является минимум второе место в РПЛ и четвертьфинал ЛЕ . Слово не воробей – задачу припомнят.

«Спартак» испортил Кононова

До «красно-белых» Олег Георгиевич был словно кандидат никому особо не нужных в 21 веке наук – так выглядит, так говорил. Сейчас же пытается представить себя крутым, из чего следуют феерические провалы. И как только придет новый сезон, что не за горами, и новые поражения, народ повесит сюртук сарказма на спинку стула. Не сказать, что у Кононова ничего не получается – его отрезок, если бы против «Оренбурга» сыграли не на радость «Зениту», мог завершиться прямой путевкой в ЛЕ , что неплохо. Но не заслужили. А еще хуже, что сам Олег Георгиевич из постсоветского интеллигента превратился в огрызающегося кислого тренера. Даже мастер работы в таком образе Жозе Моуриньо проваливается, когда перегибает с негативом.

Затянули с уходом ветеранов

Комбаров и Глушаков ушли, Ребров – может уйти, как и Боккетти. Жано пока в составе «Спартака», но чистку «ветеранов» начали с большим и заметным опозданием. «Спартак» не был готов подписать крутого правого латераля – новый контракт Ещенко на это указывает, ведь на днях Андрея можно было найти на клубном фото «молодых и подающих надежды», что смотрелось иронично. Также не обязательно понимают, что делать, если защитник Сальваторе не останется в команде по привычке? Вроде и нужно отпустить, а продуманного плана нет. Расставания – верный ход, но они к уходу Промеса, который читался годами, оказались не готовы. А результаты – на табло.

В составе мало людей с характером

Гулиева в качестве характерного актера не предлагать – это как Глушаков нового времени, только Денис кажется более смышленым, если Аяз вправду нарушает правила дорожного движения после лишения прав. Особенно с учетом, что после избиения иностранца легко мог пойти туда, где Мамаев и Кокорин. Ребров, Ещенко и остальные редкие ветераны «Спартака», что могут остаться в заявке, себя уже показали в критический момент – не лидеры. Фернандо и Луис Адриано играют на вдохновении, но фактически на весь «Спартак» с характером Джикия и Зобнин. Но у Романа не всегда полный порядок со здоровьем, да и нет единого авторитета, чтобы тащить команду на себе.

«Спартаковцам» не хватает опыта

У Мелкадзе, если не закралась ошибка в статистику, пока нет ни одного официального мяча за первую команду «Спартака». Мощный нападающий! Понсе подрос в Греции, где защитники играют не так, как в РПЛ , но ему 22 года – на высоком уровне рубился редко. Селихов играл в ЛЧ , но еще не поборол Максименко и потенциального нового вратаря – и опыт придет только с Гильерме. Рассказов, Айртон, Умяров, Глушенков, Игнатов, Максименко, Ломовицкий, Гапонов, Мелкадзе и Гулиев – молодые ребята. Такой состав крут в клубе, где знают, куда идут и что делают. «Спартак», как показывает их эмпирический опыт – другой.

Тактической концепции пока нет

Вот смотрите, можно объяснить на пальцах. Одно дело, когда в центре поля Фернандо и Зобнин – хотя не хватает чистого опорника, ведь Роман будет отвлекаться в другие зоны, другое – если Умяров и Гулиев. Одно дело, когда схема «4-2-3-1», как на старте проигранного «Ростову» спарринга, другое – если «4-4-2», как могут играть с Луисом Адриано и Понсе в атаке. Или «4-3-3» - тут не хватает классных вингеров, но Кононов и такую модель в своей карьере использовал не раз. Самой четкой концепцию игры «Спартака» не представили, понадобится туров 5-7, а как завершаются неподготовленные эксперименты – расскажут Каррера, Рианчо и сам Кононов.

Извинения перед фанатами не было

«Фанаты», может, и нехорошее слово – ассоциация или с хулиганами, или с влюбленными без памяти девочками в рок-звезду. Но тут в широком смысле – болельщиками, поклонниками, зрителями с трибун. Никаких официальных извинений за все глупости, что были сделаны, не увидели. Значит, мировое соглашение не подписано, и если в первых турах будут на поле соленые столбы Содома и Гоморры – полупустые трибуны с весны перекочуют на лето и осень. «Спартак» на этапе сложной перестройки без железной поддержки большинства фанатов. Скорее наоборот, многие настроены скептически.

Классных игроков почти не осталось

Не то, чтобы чемпионский состав был великолепным – уже тогда говорили, что продолжения банкета может не быть, поскольку Комбарову, Глушакову, Реброву и почти всем остальным не хватает класса и стабильности. Но нынешний состав – как лоскутное одеяло. Максименко, Ребров и Селихов – странный набор голкиперов, хотят добавить четвертого – тоже не обязательно однозначного. Фактически Фернандо, Луис Адриано, Зобнин, Джикия и Айртон – пятерка условно классных игроков команды. Остальные по мастерству, здоровью, стабильности или прошлому опыту могут не дотянуть. Хотя и оба старших бразильца не вчера родились, не будут прогрессировать…

«Спартаку» нечем испугать соперников

Проще говоря, четверка лидеров может оказаться попросту сильнее по игре в футбол. Со «Спартаком» стоит считаться. Но когда «Урал» или «Рапид», «Ростов» или «Оренбург» переигрывают команду, которая этим летом точно не подпишет тройку Промесов, не омолодит Фернандо, не сделает Жиго стабильнее и не подпишет Облака в ворота, то какой смысл в страхе игроков «Краснодара», ЦСКА или «Зенита» перед матчами со «Спартаком»? «Красно-белым» и так здорово повезло в прошлом сезоне в центральных поединках – все могло сложиться куда хуже, если вспоминать характер некоторых игр. А в новом сезоне четверка лидеров хотела бы «дожать» команду Кононова.

Перестраиваясь, москвичи двигаются в правильном направлении? Скорее в единственном возможном: перестройке не было альтернатив. Но затянули с началом расставаний. Не затянули в «Спартак» опытного менеджера. Федун явно не собирается тратить много денег – на трансферы есть 8 млн евро без продаж, а Кононов не в ударе как тренер. Как обычно, «Спартак» балансирует на лезвии тесака жесткого мясника – футбольного сезона. Не факт, что вдруг получится, если не срасталось всегда, за исключением одного сказочного чемпионата.