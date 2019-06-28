В расположение «Крыльев Советов» прибыли два нападающих

В расположение «Крыльев Советов» на сборах прибыли два нападающих - Раду Гынсарь и Деян Радонич.
Молдаванин Гынсарь ранее выступал за «Академию», «Зимбру», «Шериф» и «Хапоэль Хайфа».
Хорват Радонич большую часть карьеры провел на родине, где выступал за ФК «Истра 1961» и загребские «Динамо» и «Локомотиву».
Оба игрока уже прошли медосмотр и приняли участие в утренней тренировке самарцев.
Накануне «Крылья» арендовали полузащитника «Спартака» Артема Тимофеева.
Божович родню пристраивает ?
Божович родню пристраивает ?