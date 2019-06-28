В расположение «Крыльев Советов» прибыли два нападающих

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В расположение «Крыльев Советов» на сборах прибыли два нападающих - и .

Молдаванин Гынсарь ранее выступал за «Академию», «Зимбру», «Шериф» и «Хапоэль Хайфа».

Хорват Радонич большую часть карьеры провел на родине, где выступал за ФК «Истра 1961» и загребские «Динамо» и «Локомотиву».

Оба игрока уже прошли медосмотр и приняли участие в утренней тренировке самарцев.

В расположение «Крыльев» прибыли Раду Гынсар и Деян Радоньичhttps://t.co/Hm8655hpJV — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 28 июня 2019 г.

Накануне «Крылья» арендовали полузащитника «Спартака» Артема Тимофеева.