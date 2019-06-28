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В расположение «Крыльев Советов» прибыли два нападающих

сегодня, 14:02

В расположение «Крыльев Советов» на сборах прибыли два нападающих - Раду Гынсарь и Деян Радонич.

Молдаванин Гынсарь ранее выступал за «Академию», «Зимбру», «Шериф» и «Хапоэль Хайфа». 

Хорват Радонич большую часть карьеры провел на родине, где выступал за ФК «Истра 1961» и загребские «Динамо» и «Локомотиву».

Оба игрока уже прошли медосмотр и приняли участие в утренней тренировке самарцев.

Накануне «Крылья» арендовали полузащитника «Спартака» Артема Тимофеева.

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
   286 / 653
сегодня в 15:17
Молдован и хорват ...
Божович родню пристраивает ?
Багров-брат
Багров-брат
   116 / 653
сегодня в 14:19
Удачи Крыльям!...)))
kotmyshka
kotmyshka
   60 / 653
сегодня в 14:15
Посмотрим, что и как...
cska plus
cska plus
   2 / 653
сегодня в 14:13
Отказались от хрющек, правильное решение.
Leha-ha50
Leha-ha50
   15 / 653
сегодня в 14:13
Все правильно! На одном Корниленко далеко не уедешь!
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