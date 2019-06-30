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Макелеле: «Конечно, Погба может добиться успеха в „Реале“»

30 июня 2019, 18:31

Бывший футболист «Реала» и сборной Франции Клод Макелеле уверен, что хавбек МЮ Поль Погба пригодился бы мадридскому клубу.

Погба может надеть футболку «Реала». Зидан ценит таких игроков, Поль умеет делать на поле всё. Его потенциал впечатляет, однако будет трудно убедить «Манчестер Юнайтед» отпустить игрока.

Конечно, он может добиться успеха в «Реале». Погба сильная личность, по игровым параметрам тоже вопросов нет. Такие футболисты нужны «Реалу».

Сможет ли его купить Перес? Флорентино умеет получить то, что хочет. Он много сделал для клуба, страны и мирового футбола. Перес - ключевой человек в истории «Реала».

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
   166 / 686
вчера в 00:41
Мне кажется, что Эриксена лучше было бы взять.
kotmyshka
kotmyshka
   96 / 686
30 июня в 20:52
Возможно
рус фан
рус фан
   84 / 686
30 июня в 18:56
В основном болелы Реала не хотят перехода Погбиньо в клуб, типа второй Балотелли получится, но я не такой скептик, надеюсь Поль будет слушаться Зидана и станет играть больше на команду. Макелеле в свое время показывал отличный футбол в качестве опорника в Реале, зря его Перес продал не после 30-ти.
RaulReal
RaulReal
   508 / 686
30 июня в 18:40
Погба, Неймар, Гризман всех в Барсу у них там новый тренер. Говорят тренер мировой величины один из лучших в мире. Вокруг костра этот тренер собирает таких футболистов и обсуждают стратегии. И все они будут счастливы. Ольга Бузова новый тренер Футбольного клуба Барселона)))
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