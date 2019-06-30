Макелеле: «Конечно, Погба может добиться успеха в „Реале“»

Бывший футболист «Реала» и сборной Франции уверен, что хавбек МЮ пригодился бы мадридскому клубу.

Погба может надеть футболку «Реала». Зидан ценит таких игроков, Поль умеет делать на поле всё. Его потенциал впечатляет, однако будет трудно убедить «Манчестер Юнайтед» отпустить игрока.

Конечно, он может добиться успеха в «Реале». Погба сильная личность, по игровым параметрам тоже вопросов нет. Такие футболисты нужны «Реалу».

Сможет ли его купить Перес? Флорентино умеет получить то, что хочет. Он много сделал для клуба, страны и мирового футбола. Перес - ключевой человек в истории «Реала».