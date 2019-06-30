Гвардиола: «Не знаю, будет ли Неймар прежним, если вернется в „Барселону“»

Главный тренер «Манчестер Сити» поделился мнением по поводу возможного возвращения Неймара в «Барселону».

Неймар - выдающийся футболист, но я не знаю, что будет, если он вернется в «Барселону». Это как я бы вернулся в «Барселону». Я уже не тот. Не знаю, будет ли Неймар прежним, если вернется в «Барселону».