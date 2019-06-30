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Гвардиола: «Не знаю, будет ли Неймар прежним, если вернется в „Барселону“»

30 июня 2019, 17:34

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением по поводу возможного возвращения Неймара в «Барселону».

Неймар - выдающийся футболист, но я не знаю, что будет, если он вернется в «Барселону». Это как я бы вернулся в «Барселону». Я уже не тот. Не знаю, будет ли Неймар прежним, если вернется в «Барселону».

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Все комментарии
League1
League1 ответил АС35
   47 / 686
30 июня в 20:14
«нельзя дважды войти в одну и ту же реку» Истина - проверена тысячелетиями. Футбол - не исключение. Если конкретные примеры! Самый свежий пример, самый наглядный: Бердыев, Рубин-Триумф. Рубин - крах, безысходность, отставка.
А Палыч Юрий Сёмин?
АС35
АС35
   14 / 686
30 июня в 18:45
«нельзя дважды войти в одну и ту же реку»

Истина - проверена тысячелетиями. Футбол - не исключение.

Если конкретные примеры!

Самый свежий пример, самый наглядный: Бердыев, Рубин-Триумф. Рубин - крах, безысходность, отставка.
Alex12357
Alex12357
   306 / 686
30 июня в 18:39
А вы уверены что Неймар вернётся?Что-то этим летом всё непонятно ,складывается впечатление,что Неймар останется в ПСЖ или уйдёт в Реал,с понижением зарплаты пахать на стареющего Меську ,это уже слишком ,хотя как знать.
cska plus
cska plus
   3 / 686
30 июня в 18:34
Сомнения у Пепа не спроста.
От Принтера Шнур
От Принтера Шнур
   131 / 686
30 июня в 18:06
А как же, будет дыркой в раздевалке
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