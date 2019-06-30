Гвардиола: «Не знаю, будет ли Неймар прежним, если вернется в „Барселону“»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением по поводу возможного возвращения Неймара в «Барселону».
Неймар - выдающийся футболист, но я не знаю, что будет, если он вернется в «Барселону». Это как я бы вернулся в «Барселону». Я уже не тот. Не знаю, будет ли Неймар прежним, если вернется в «Барселону».
Истина - проверена тысячелетиями. Футбол - не исключение.
Если конкретные примеры!
Самый свежий пример, самый наглядный: Бердыев, Рубин-Триумф. Рубин - крах, безысходность, отставка.
Истина - проверена тысячелетиями. Футбол - не исключение.
Если конкретные примеры!
Самый свежий пример, самый наглядный: Бердыев, Рубин-Триумф. Рубин - крах, безысходность, отставка.