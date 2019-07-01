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Оздоев: «Дзюба хорошо шутит, а Барриос поёт как Канье Уэст»

сегодня, 11:13

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев признался, что в команде существует благоприятная атмосфера.

Да я не особо шутник, хотя иногда могу что-то сказать. Скорее, смеюсь сам над шутками Дзюбы. На самом деле, без него было скучно в команде. Без него, и без Миши Кержакова. Они давали прилив эмоций, драйв. Люди, способные разрядить обстановку, обязательно нужны. Когда же ты просто приехал на базу, отработал, уехал… 

При Манчини проблема оказалась в том, что иностранные новички на том этапе вообще не понимали, что происходит. Но когда вернулись Артём и Миша, поняли, что, оказывается, можно себя вести раскованно, что никто ни на что не обидится. Им это помогло адаптироваться. Тот же Барриос – пришел, был такой настороженный, словно вообще не понимал, где он. А сейчас в раздевалке он поет песни. Как Канье Уэст какой-то…

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Все комментарии
311
311
   22 / 673
сегодня в 15:02
Камеди Клаб и шоу Голос уже отправили приглашения в СПб!)
post-navigator
post-navigator ответил Заполярный
   275 / 673
сегодня в 13:59
дзюба выбрал не ту профессию, ему к петросяну в кривое зеркало.
Когда педросян причинит спартаку чемпионство и нанесёт несколько побед в европейских турнирах - тогда и поговорим о том, как его заменит Дзюба :)
rubinovyi2
rubinovyi2
   56 / 673
сегодня в 13:37
Артемка шутит,Барриос в раздевалке песни поет,Семак вон говорят на баяне шпарит,а кто ЛЧ то выигрывать будет?
Параллельный с Литейным?))))
Faustello
Faustello
   8 / 673
сегодня в 13:22
Какая талантливая команда, Богданыч поди на баяне шпарит во всю )))
Уральские пельмени напряглись, скоро будут конкурентами по гастролям )))
Шуnя771
Шуnя771
   67 / 673
сегодня в 12:53
В каждой шутке есть доля шутки...)
Заполярный
Заполярный
   121 / 673
сегодня в 12:12
дзюба выбрал не ту профессию, ему к петросяну в кривое зеркало.
drug01
drug01
   63 / 673
сегодня в 12:09
Лучше бы играли чем шутили!
cska plus
cska plus
   3 / 673
сегодня в 12:06
При любом царе были шуты.
Сп62
Сп62
   157 / 673
сегодня в 11:53
Барриос поёт, значит зарплата позволяет.
kastites
kastites
   118 / 673
сегодня в 11:42
ЗЕНИТ великая команда!!!!
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   20 / 673
сегодня в 11:24
Официальным напитком Артёма Дзюбы является тормозная жидкость.
STVA 1
STVA 1
   29 / 673
сегодня в 11:18
Артемка любит пошутить...
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