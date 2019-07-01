Оздоев: «Дзюба хорошо шутит, а Барриос поёт как Канье Уэст»

Полузащитник «Зенита» признался, что в команде существует благоприятная атмосфера.

Да я не особо шутник, хотя иногда могу что-то сказать. Скорее, смеюсь сам над шутками Дзюбы. На самом деле, без него было скучно в команде. Без него, и без Миши Кержакова. Они давали прилив эмоций, драйв. Люди, способные разрядить обстановку, обязательно нужны. Когда же ты просто приехал на базу, отработал, уехал…

При Манчини проблема оказалась в том, что иностранные новички на том этапе вообще не понимали, что происходит. Но когда вернулись Артём и Миша, поняли, что, оказывается, можно себя вести раскованно, что никто ни на что не обидится. Им это помогло адаптироваться. Тот же Барриос – пришел, был такой настороженный, словно вообще не понимал, где он. А сейчас в раздевалке он поет песни. Как Канье Уэст какой-то…