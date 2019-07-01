Луческу: «Мне хотелось бы работать в клубе, где нет проблем с финансами»

Румынский специалист рассказал о вариантах продолжения тренерской карьеры.

Последним местом работы 73-летнего Луческу была сборная Турции.

У меня были предметные переговоры с «Бешикташем». Я встречался с президентом клуба, прилетал в Стамбул. Однако мы не нашли компромисс. Мне хотелось бы работать в клубе, где нет проблем с финансами. Имею в виду не задержки по долгам, а трансферные ограничения, как это было в «Зените». Когда я пришел в клуб, питерцы вынуждены были продать нескольких лидеров, чтобы вписаться в условия финансового «фэйр-плей». В итоге, заработав, «Зенит» потом потратил эти деньги, в том числе, пригласив другого тренера.