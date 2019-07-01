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Луческу: «Мне хотелось бы работать в клубе, где нет проблем с финансами»

вчера, 17:35

Румынский специалист Мирча Луческу рассказал о вариантах продолжения тренерской карьеры.

Последним местом работы 73-летнего Луческу была сборная Турции.

У меня были предметные переговоры с «Бешикташем». Я встречался с президентом клуба, прилетал в Стамбул. Однако мы не нашли компромисс. Мне хотелось бы работать в клубе, где нет проблем с финансами. Имею в виду не задержки по долгам, а трансферные ограничения, как это было в «Зените». Когда я пришел в клуб, питерцы вынуждены были продать нескольких лидеров, чтобы вписаться в условия финансового «фэйр-плей». В итоге, заработав, «Зенит» потом потратил эти деньги, в том числе, пригласив другого тренера.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
   61 / 686
вчера в 21:54
А что, из Китая нет предложений?
ЮЗИК
ЮЗИК
   192 / 686
вчера в 19:34
Это мечта любого физрука
Leningrad 84
Leningrad 84
   53 / 686
вчера в 17:55
Пора Мирче ехать на родину в Румынию.
Вот там никаких проблем с финансами и трансферных ограничений...
STVA 1
STVA 1
   24 / 686
вчера в 17:47
Бомбит цыгана ! Все никак не забудет Зенит !
Морозовский
Морозовский
   15 / 686
вчера в 17:47
Позор нищему "Зениту"!
plusnindimon
plusnindimon
вчера в 17:45
Иди работать в Анжи, нет финансов - нет проблем.
Маэсстро
Маэсстро
вчера в 17:44
То есть в ПСЖ и МС
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