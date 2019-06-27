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Гвардиола: «Хочу вернуться в „Барселону“, но не в качестве президента»

сегодня, 00:01

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что хотел бы однажды вернуться в «Барселону».

Я хочу вернуться в «Барселону», но не в качестве президента. Для этого нужно иметь определенные знания, нужно быть готовым. Это не мое. Я просто стараюсь быть хорошим тренером. Работа президентом - не для меня.

Гвардиола также ответил на вопрос, подпишет ли каталонский клуб нападающего ПСЖ Неймара.

Перейдет ли в «Барселону» Неймар? Этой информацией я не располагаю. Я провел много времени в этом клубе и из уважения к нему не хочу, чтобы мое мнение было истолковано неверно.

В июне сообщалось, что «Ювентус» предлагал Гвардиоле 20 млн евро за сезон, но специалист отказался.

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Все комментарии
Bavaria_M
Bavaria_M ответил 95-shishani-95
   106 / 661
сегодня в 01:58
Ну тут тоже уметь над, вот зизу и этого не может, эх 2 лысых, только один хоть с одним талантом, а второй без перца пустышка
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Bavaria_M
   56 / 661
сегодня в 01:56
Ну ты и как тренер ничего не знаешь, но работаешь же
Он умеет бегать по лучшим командам своих лиг, и зарабатывать себе авторитет. В ЛЧ, как обычно, лажает
95-shishani-95
95-shishani-95
   56 / 661
сегодня в 01:55
Хочет вернуться, когда Реал ослаб?)))
Bavaria_M
Bavaria_M
   106 / 661
сегодня в 01:54
Ну ты и как тренер ничего не знаешь, но работаешь же
рус фан
рус фан
   161 / 661
сегодня в 01:21
Хосеп типа придет возрождать каталонских когда нибудь.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   81 / 661
сегодня в 00:55
Хосеп вернётся когда закончит Месси. Вдвоем им сейчас будет тесно.
drug01
drug01
   82 / 661
сегодня в 00:11
Надо работать только тренером!!!!! Это лучше всего!
razdvatri
razdvatri
   583 / 661
сегодня в 00:06
к месси на поводок
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