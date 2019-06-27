Гвардиола: «Хочу вернуться в „Барселону“, но не в качестве президента»

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Наставник «Манчестер Сити» признался, что хотел бы однажды вернуться в «Барселону».

Я хочу вернуться в «Барселону», но не в качестве президента. Для этого нужно иметь определенные знания, нужно быть готовым. Это не мое. Я просто стараюсь быть хорошим тренером. Работа президентом - не для меня.

Гвардиола также ответил на вопрос, подпишет ли каталонский клуб нападающего ПСЖ Неймара.

Перейдет ли в «Барселону» Неймар? Этой информацией я не располагаю. Я провел много времени в этом клубе и из уважения к нему не хочу, чтобы мое мнение было истолковано неверно.

В июне сообщалось, что «Ювентус» предлагал Гвардиоле 20 млн евро за сезон, но специалист отказался.