Рабьо - игрок «Ювентуса»

Пресс-служба «Ювентуса» объявила о подписании контракта с полузащитником Адриеном Рабьо. Хавбек будет представлен в качестве игрока туринской команды для общественности во вторник, 2 июля.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» подпишет с Рабьо пятилетний контракт, по которому зарплата игрока будет составлять 7 млн евро за сезон.
Игрок полное ничтожество, с таким успехом можно было любого бродягу на улице схватить и вышло бы примерно то же.
Игрок полное ничтожество, с таким успехом можно было любого бродягу на улице схватить и вышло бы примерно то же.
Рабью полезен и универсален...
Выбор оправдан и прагматичен...
Рабью полезен и универсален...
Выбор оправдан и прагматичен...