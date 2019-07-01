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Рабьо - игрок «Ювентуса»

вчера, 20:36

Пресс-служба «Ювентуса» объявила о подписании контракта с полузащитником Адриеном Рабьо. Хавбек будет представлен в качестве игрока туринской команды для общественности во вторник, 2 июля.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» подпишет с Рабьо пятилетний контракт, по которому зарплата игрока будет составлять 7 млн евро за сезон.

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Все комментарии
spartach091
spartach091 ответил рус фан
   55 / 686
сегодня в 02:00
Ван де Бек был бы неплох. Погба нахер
Зидан 1972
Зидан 1972
   202 / 686
сегодня в 00:15
Точечный удар, все довольны!
рус фан
рус фан ответил spartach091
   84 / 686
сегодня в 00:10
Зидан почему то не захотел его подписывать, ходила такая инфа
Видимо все таки Погба, Ван Де Бек или Эриксен.
spartach091
spartach091 ответил рус фан
   55 / 686
вчера в 23:46
Зидан почему то не захотел его подписывать, ходила такая инфа
Bavaria_M
Bavaria_M
   180 / 686
вчера в 23:42
Усиление если не будет творить то что в псж
RMUKMU
RMUKMU ответил Romeo 777
   88 / 686
вчера в 23:30
В любом случае бесплатный, выигрышный вариант. Не заиграет или вновь начнёт пыльцы гнуть продадут куда нибудь.
Его мама-агент потребовала 10 млн комиссионных за то чтобы он выбрал Ювентус. Так что не бесплатный.
juvenale
juvenale ответил Валерон
   46 / 686
вчера в 22:58
7млн. ?) Почему не 15млн. ?) Игрок полное ничтожество, с таким успехом можно было любого бродягу на улице схватить и вышло бы примерно то же.
    Валерон
    Валерон
       313 / 686
    вчера в 22:42
    7млн. ?) Почему не 15млн. ?)
    Игрок полное ничтожество, с таким успехом можно было любого бродягу на улице схватить и вышло бы примерно то же.
    Igo0rek
    Igo0rek ответил рус фан
       67 / 686
    вчера в 22:29
    «ДАЖЕ РЕАЛУ ЗАБИЛ»... Вы там себя уже совсем в ранг богов возвели? 🤣🤣🤣
    рус фан
    рус фан ответил neomessi
       84 / 686
    вчера в 22:27
    Свободный агент?
    Именно.
    рус фан
    рус фан ответил NGY
       84 / 686
    вчера в 22:26
    Не следил за играми ПСЖ. Нормальный интересно игрок?
    Нормальный игрок, даже Реалу забил как то в ЛЧ неплохой гол вторым темпом, 8-ка хорошего качества, еще и 24 года всего, в Юве считаю четко сработали.
    SSC Napoli
    SSC Napoli
       289 / 686
    вчера в 22:16
    Халява прилетела!
    allemz
    allemz
       99 / 686
    вчера в 22:13
    От Аллегри требовали топ-результатов с дохлой полузащитой, а под деда решили омолодить. В результате, первый без работы сидит..
    NGY
    NGY ответил Ragnar_Lodbrok
       43 / 686
    вчера в 22:10
    Он мало играл в прошлом сезоне из-за каких то внутренних конфликтов
    но в любом случая, я уверен, будет не хуже тех, что в прошлом сезоне играли в полузащите Ювентуса.
    neomessi
    neomessi
       606 / 686
    вчера в 22:03
    Свободный агент?
    cska plus
    cska plus
       3 / 686
    вчера в 21:45
    В Юве счастливы.
    STVA 1
    STVA 1
       24 / 686
    вчера в 21:42
    Надеюсь в Юве будет без конфликтов у него
    Верещагин
    Верещагин
       479 / 686
    вчера в 21:30
    Неплохо.
    Вячеслав Остапенко 1
    Вячеслав Остапенко 1
       495 / 686
    вчера в 21:28
    Поздравляю Рабьо с новым контрактом
    juvenale
    juvenale
       46 / 686
    вчера в 21:16
    Romeo 777
    Romeo 777
       298 / 686
    вчера в 21:03
    В любом случае бесплатный, выигрышный вариант. Не заиграет или вновь начнёт пыльцы гнуть продадут куда нибудь.
    Zenit_84
    Zenit_84
       87 / 686
    вчера в 21:01
    Поздравляю
    Ragnar_Lodbrok
    Ragnar_Lodbrok ответил NGY
       108 / 686
    вчера в 21:01
    Не следил за играми ПСЖ. Нормальный интересно игрок?
    Он мало играл в прошлом сезоне из-за каких то внутренних конфликтов
    NGY
    NGY
       43 / 686
    вчера в 20:53
    Не следил за играми ПСЖ. Нормальный интересно игрок?
    particular
    particular
       13 / 686
    вчера в 20:47
    Юве разборчив и избирателен...
    Рабью полезен и универсален...
    Выбор оправдан и прагматичен...
    spartach091
    spartach091
       55 / 686
    вчера в 20:44
    Классное подписание. Еще и бесплатно
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       8 / 686
    вчера в 20:40
    в пять раз меньше Нэймара
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