Рабьо - игрок «Ювентуса»

вчера, 20:36

Пресс-служба «Ювентуса» объявила о подписании контракта с полузащитником . Хавбек будет представлен в качестве игрока туринской команды для общественности во вторник, 2 июля.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» подпишет с Рабьо пятилетний контракт, по которому зарплата игрока будет составлять 7 млн евро за сезон.