Неймар начнет бойкотировать тренировки в ПСЖ ради перехода в «Барселону»

Нападающий Неймар грозится начать бойкотировать тренировки в ПСЖ ради скорейшего перехода в «Барселону», сообщает издание Sport. Бразилец угрожает клубу не явиться на первый сбор в новом сезоне, в котором парижане отправятся в предсезонный тур по Китаю.
Ранее сообщалось, что Неймар согласовал контракт с «Барселоной».
«Есть два человека, которые говорят за Неймара, — Неймар и я. Мы ни разу не говорили о возвращении в «Барселону». Кто-нибудь слышал такие слова из наших уст? Нет.
Конечно, «Барселона» — отличная команда. Мы все там были счастливы. Очевидно, что, как только мы говорим о трансферах, имя Неймара всё ещё обсуждается. Невозможно прекратить слухи вокруг такого игрока.
Слухи о «Барселоне» — просто ложь. Никто не созванивался с представителями каталонского клуба. Эти слухи очень забавные, их придумывают весёлые журналисты. Но нас всё это сильно отвлекает.
Будущее и настоящее Неймара связано с Парижем. Конечно, трудно говорить о будущем, поскольку в футболе в любой момент может всё измениться, но сейчас он игрок «ПСЖ».
Счастлив ли Неймар в Париже? Да, абсолютно. Его первый сезон в «ПСЖ» был годом адаптации, получением нового опыта. Он чувствует себя очень хорошо в Париже. Неймар счастлив. Он растёт с «ПСЖ». Если не считать травм, у него всё прекрасно», — сказал отец форварда в интервью телеканалу TF1.
«Есть два человека, которые говорят за Неймара, — Неймар и я. Мы ни разу не говорили о возвращении в «Барселону». Кто-нибудь слышал такие слова из наших уст? Нет.
Конечно, «Барселона» — отличная команда. Мы все там были счастливы. Очевидно, что, как только мы говорим о трансферах, имя Неймара всё ещё обсуждается. Невозможно прекратить слухи вокруг такого игрока.
Слухи о «Барселоне» — просто ложь. Никто не созванивался с представителями каталонского клуба. Эти слухи очень забавные, их придумывают весёлые журналисты. Но нас всё это сильно отвлекает.
Будущее и настоящее Неймара связано с Парижем. Конечно, трудно говорить о будущем, поскольку в футболе в любой момент может всё измениться, но сейчас он игрок «ПСЖ».
Счастлив ли Неймар в Париже? Да, абсолютно. Его первый сезон в «ПСЖ» был годом адаптации, получением нового опыта. Он чувствует себя очень хорошо в Париже. Неймар счастлив. Он растёт с «ПСЖ». Если не считать травм, у него всё прекрасно», — сказал отец форварда в интервью телеканалу TF1.