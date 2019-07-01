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Неймар начнет бойкотировать тренировки в ПСЖ ради перехода в «Барселону»

вчера, 23:31

Нападающий Неймар грозится начать бойкотировать тренировки в ПСЖ ради скорейшего перехода в «Барселону», сообщает издание Sport.  Бразилец угрожает клубу не явиться на первый сбор в новом сезоне, в котором парижане отправятся в предсезонный тур по Китаю.

Ранее сообщалось, что Неймар согласовал контракт с «Барселоной».

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Все комментарии
Томик
Томик
   518 / 686
сегодня в 01:32
А кто-то ведь думает, что у богатых нет проблем. Вот пожалуйста - очередная история про мелкий жемчуг. Ничего, они справятся. Тяжело, конечно, но надо бороться. Папа, опять же, поддержит. Молодцы. Ой, мы же футбол обсуждаем?
mihaluch
mihaluch
   42 / 686
сегодня в 00:38
А голы забивать только в свои ворота,таких угроз ещё нет?
Colchoneros
Colchoneros
   115 / 686
сегодня в 00:36
А ведь он может!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил рус фан
   12 / 686
вчера в 23:59
А как там папа Неймара он же главный персонаж в переходах сына.
Отец форварда «ПСЖ» Неймара прокомментировал слухи о возвращении в каталонскую «Барселону».
«Есть два человека, которые говорят за Неймара, — Неймар и я. Мы ни разу не говорили о возвращении в «Барселону». Кто-нибудь слышал такие слова из наших уст? Нет.
Конечно, «Барселона» — отличная команда. Мы все там были счастливы. Очевидно, что, как только мы говорим о трансферах, имя Неймара всё ещё обсуждается. Невозможно прекратить слухи вокруг такого игрока.
Слухи о «Барселоне» — просто ложь. Никто не созванивался с представителями каталонского клуба. Эти слухи очень забавные, их придумывают весёлые журналисты. Но нас всё это сильно отвлекает.
Будущее и настоящее Неймара связано с Парижем. Конечно, трудно говорить о будущем, поскольку в футболе в любой момент может всё измениться, но сейчас он игрок «ПСЖ».
Счастлив ли Неймар в Париже? Да, абсолютно. Его первый сезон в «ПСЖ» был годом адаптации, получением нового опыта. Он чувствует себя очень хорошо в Париже. Неймар счастлив. Он растёт с «ПСЖ». Если не считать травм, у него всё прекрасно», — сказал отец форварда в интервью телеканалу TF1.
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 686
вчера в 23:56
В дубль сослать, штрафануть !!! Хворый симулянт совсем распоясался! А с какой помпой уходил , прям герой был!!! Вот теперь пусть сам свой контракт и выкупает!!!
Павел Амурский
Павел Амурский
   287 / 686
вчера в 23:55
В спартаке был бы незаменим, если бы не умел так играть.
рус фан
рус фан
   84 / 686
вчера в 23:51
А как там папа Неймара он же главный персонаж в переходах сына.
Happyboy Barca
Happyboy Barca
   70 / 686
вчера в 23:50
в тени Месси комфортнее туда и хочет вернуться
Конь 666
Конь 666
   197 / 686
вчера в 23:46
Вот не удивлюсь, если это правда.
dimagas1
dimagas1
   146 / 686
вчера в 23:36
В последнее время этих бунтов прям каждое лето по пару штук)
drug01
drug01
   69 / 686
вчера в 23:35
Надо его проучить
Footbolista
Footbolista
   4 / 686
вчера в 23:35
В кутузку бунтаря)...
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