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Бакаев – игрокам «Спартака»: «Уверен, нам по силам стать чемпионами»

сегодня, 01:10

Полузащитнику «Спартака» Зелимхану Бакаеву 1 июля исполнилось 23 года. После вручения ему праздничного торта хавбек обратился к партнёрам по команде.

Хочу сказать всем спасибо за поздравления. Очень рад вернуться в «Спартак». Желаю каждому удачного сезона. Надеюсь, мы станем чемпионами. Я уверен, что это нам по силам.

Напомним, Бакаев вернулся в «Спартак» из тульского «Арсенала», за который выступал на правах аренды.

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Zenit_84
Zenit_84
   87 / 686
сегодня в 01:51
С днюхой
Bладимиp
Bладимиp
   235 / 686
сегодня в 01:24
Опять в спартаке началась массовая мания величия, наверное, перед пердивом.
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