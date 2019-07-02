Бакаев – игрокам «Спартака»: «Уверен, нам по силам стать чемпионами»

Полузащитнику «Спартака» Зелимхану Бакаеву 1 июля исполнилось 23 года. После вручения ему праздничного торта хавбек обратился к партнёрам по команде.
Хочу сказать всем спасибо за поздравления. Очень рад вернуться в «Спартак». Желаю каждому удачного сезона. Надеюсь, мы станем чемпионами. Я уверен, что это нам по силам.
Напомним, Бакаев вернулся в «Спартак» из тульского «Арсенала», за который выступал на правах аренды.
🎂🎂🎂 Праздничный торт для именинника!#КрасноБелаяАвстрия #Бакаев pic.twitter.com/pODiOZnirb— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 1 июля 2019 г.