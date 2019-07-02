Быстров: «От Айртона в обороне толку, как от козла молока»

Бывший футболист «Спартака» поделился мнением об игре защитника Айртона.

Могу заявить как эксперт: большинство голов, которые пропускает «Спартак», – это результат позиционных ошибок именно Айртона. Айртон бегает быстрее, чем я в лучшие годы? Ни за что! Начнем с того, что Айртон – защитник. А продолжим тем, что от него в обороне толку, извините, как от козла молока.