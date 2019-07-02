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Быстров: «От Айртона в обороне толку, как от козла молока»

сегодня, 13:17

Бывший футболист «Спартака» Владимир Быстров поделился мнением об игре защитника Айртона.

Могу заявить как эксперт: большинство голов, которые пропускает «Спартак», – это результат позиционных ошибок именно Айртона. Айртон бегает быстрее, чем я в лучшие годы? Ни за что! Начнем с того, что Айртон – защитник. А продолжим тем, что от него в обороне толку, извините, как от козла молока.

Ранее ходили слухи, что Айртон может перейти в «Лион».  

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Все комментарии
морозз
морозз
   28 / 683
сегодня в 15:02
Быстров был на пике своей карьеры играя в Спартаке, но решил переметнуться в Зенит и получил бутылкой по голове от преданных болел Виража! С этого момента и начался закат этого бегунка, лавка Краснодара и на этом всё! Но видно этот бомж и на данный момент считает что во всём виноват Спартак, что именно он не удержал его в команде! Отсюда и озлобленность присущая бомжам, ненависть ко всему красно белому, отчаянная попытка опять понравиться бомжам и стать их легендой!
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 683
сегодня в 15:01
Бестолковый засосник. Выброшенные деньги на очередного Педру. Гыгыгы
Caniggia
Caniggia
   211 / 683
сегодня в 15:00
Вся защита СМ косячит. Те же Джикия, Жиго и Ещенко. Последнего в игре с ЦСКА мячик смешно, как школьника, перепрыгнул и негр вышел 1 на 1, но простил Спартак.
wingback
wingback
   131 / 683
сегодня в 14:59
свиновова разбирается в хряках...
Питер Ман
Питер Ман
   64 / 683
сегодня в 14:54
    борька
    борька
       84 / 683
    сегодня в 14:53
    На дойку его поставить,авось молоко пригодится
    TEREK_FOREVER
    TEREK_FOREVER ответил Константин Белых
       327 / 683
    сегодня в 14:52
    А Мирзов,а Бериша??
    valt134
    valt134
       130 / 683
    сегодня в 14:42
    Вывод: «Не бегай быстрее Быстрова и не будешь козлом.»
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       7 / 683
    сегодня в 14:41
    "Стыдно за зенит"
    ты нервишки то прибереги, молод ещё видать, простых норм общения не можешь соблюдать, думаю в реале все хуже. Футбол это игра, а зенит это не футбольныйклуб, это проект, футбольный клуб это Спартак Москва, глянь сколько там воспитанников играет. у тебя даже ник говорит о расстройства, стыдно
    Danrog
    Danrog
       129 / 683
    сегодня в 14:39
    От всего спартака толку нет никакого.
    Константин Белых
    Константин Белых
       86 / 683
    сегодня в 14:38
    Вот именно Айртон самый быстрый игрок на сегодня в лиге . Объективно. В обороне у него другие задачи чем например у Джикии и Жиго. Он должен догнать и помешать вингеру с чем он более и ли менее удачно справляется. Гораздо больше вопросов к барахлу Кутепу -вот косячник главный. P.S. а Айртон действительно быстрее Быстрова.
    d_fincher
    d_fincher
       117 / 683
    сегодня в 14:35
    Иксперд на линии.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       7 / 683
    сегодня в 14:35
    Все мы здесь не нормальные, нормальным нет дела до того за сколько Спартак вратарей покупает или сколько Маркизио в бак залили на прощание))
    Просто грубить не надо друг другу, уважение самое главное в нашем деле, в деле экспертов
    6pbIH
    6pbIH ответил cska plus
       524 / 683
    сегодня в 14:34
    Ахахах! Небольшое уточнение: как от хрющи молоко.
    Ещё скажи, от лошади))
    Багров-брат
    Багров-брат
       116 / 683
    сегодня в 14:33
    Вот и Вовка Быстров в "эксперты" записался. Вообще тенденция, что ни кадр, окунувшийся в хлев "народной", то провозглашает себя самопровозглашённым экспертом...)))
    beefs
    beefs
       61 / 683
    сегодня в 14:32
    Вот так долбанул...
    За адекватность
    За адекватность
       90 / 683
    сегодня в 14:26
    "Считаете нормальным комментирование спорт новостей?))" А Вы?
    За адекватность
    За адекватность ответил particular
       90 / 683
    сегодня в 14:24
    "Четвертной", вроде, толк в футболе знает... Во всяком случае, его суровые эпистолы приятней вкуривать, чем откровения некоторых..:)) А кто, что здесь делает и в каком обличии (-ях), - это приватность каждого в отдельности... Будем же склонны к компромиссам..:)) Привет, адекватный и невозмутимый!!!
    Привет! Это понятно. Но когда несут откровенную ахинею, то иногда не совсем держу себя в руках, в плане написанного. А дальше как в старом кинофильме:" На том стояла и стоять будет русская земля." Извиняюсь за пафос, к тебе всегда с уважением.
    Стыдно за Спартак
    Стыдно за Спартак
       102 / 683
    сегодня в 14:22
      1-18 0-7 3-10
      1-18 0-7 3-10 ответил Стыдно за Спартак
         55 / 683
      сегодня в 14:19
      Потому что тут "Спартаком" единым...." живёт 90% всех "авторов", а поэтому для них Быстров - бывший футболист "Спартака". Зато, когда разговор пойдёт про Дзюбу, они не напишут "футболист "Зенита", а напишут "воспитанник "Спартака". Это же секта! Помню, когда "Мясо" отлетело "Зениту" 5-2, на соккере написали "Команды забили 7 голов на двоих", а я "дурак", всегда думал, что "7 голов на двоих" - это 4:3. Ну неприятно им - команда у них сейчас больше "кричащая" - а поэтому всех бесящая, чем играющая. Самообман спасает! А то, что информацию подают неверно, а потом другие ею пользуются так же неверно - это плевать ваще! Какой профессионализм, какой факт-чекинг? Сегодня "графоманы" на коне! Чем забористей дичь выдашь, тем лучше - тем больше порвётся всех. Поэтому - аналитическое, разумное и интеллигентное, сегодня = "скучно".
      Ливерпуль с тарасовкой тоже забили семь голов на двоих, надо было заголовок делать как с Зенитом.
      spartach n1
      spartach n1 ответил ziborock
         1 / 683
      сегодня в 14:13
      Cамедов мастер безконтактного боя!)https://www.youtube.com/watch?v=mOZ8Y5vWWNI https://www.youtube.com/watch?v=EtbzIXixIFY
      Михась,ты на след сезон составишь мне компанию в прогнозах ?
      Зайди в КБ отмеься если да,жду !
      cska plus
      cska plus
         4 / 683
      сегодня в 14:13
      Ахахах! Небольшое уточнение: как от хрющи молоко.
      Стыдно за Спартак
      Стыдно за Спартак ответил stavr74
         102 / 683
      сегодня в 14:11
      тоже нашелся мне баклановый эксперт. и интересно почему только бывший спартаковский игрок. а за зенит , анжи, краснадар не играл что ли
      Потому что тут "Спартаком" единым...." живёт 90% всех "авторов", а поэтому для них Быстров - бывший футболист "Спартака".
      Зато, когда разговор пойдёт про Дзюбу, они не напишут "футболист "Зенита", а напишут "воспитанник "Спартака". Это же секта!

      Помню, когда "Мясо" отлетело "Зениту" 5-2, на соккере написали "Команды забили 7 голов на двоих", а я "дурак", всегда думал, что "7 голов на двоих" - это 4:3.
      Ну неприятно им - команда у них сейчас больше "кричащая" - а поэтому всех бесящая, чем играющая. Самообман спасает! А то, что информацию подают неверно, а потом другие ею пользуются так же неверно - это плевать ваще! Какой профессионализм, какой факт-чекинг? Сегодня "графоманы" на коне! Чем забористей дичь выдашь, тем лучше - тем больше порвётся всех. Поэтому - аналитическое, разумное и интеллигентное, сегодня = "скучно".
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответил За адекватность
         7 / 683
      сегодня в 14:10
      Считаете нормальным комментирование спорт новостей?)) Я здесь только из-за юмора, браво наш брат умеет траллить соперника а врагов в игнор, их то я и поставил наместо
      particular
      particular ответил За адекватность
         11 / 683
      сегодня в 14:10
      "хоть и нормальным свое пребывание здесь не считаю." То есть нормальным пребывание в данной среде Вы не считаете, но прибываете. Очень интересная позиция. Уточните, кого на место ставить то собрались? Кому "луч света в темное царство" нести собрались?
      "Четвертной", вроде, толк в футболе знает... Во всяком случае, его суровые эпистолы приятней вкуривать, чем откровения некоторых..:))
      А кто, что здесь делает и в каком обличии (-ях), - это приватность каждого в отдельности... Будем же склонны к компромиссам..:))
      Привет, адекватный и невозмутимый!!!
      Vladimir808
      Vladimir808 ответил ziborock
         155 / 683
      сегодня в 14:08
      Cамедов мастер безконтактного боя!)https://www.youtube.com/watch?v=mOZ8Y5vWWNI https://www.youtube.com/watch?v=EtbzIXixIFY
      Как Сашка в пятак Паредесу заехал.))))
      Аха ха ха )))) симулянты питерские))))
      ziborock
      ziborock
         23 / 683
      сегодня в 14:06
      Cамедов мастер безконтактного боя!)
      Zeychba
      Zeychba
         622 / 683
      сегодня в 14:05
      И все же он надежнее Комбарова
      За адекватность
      За адекватность ответил 25процентный клоун
         90 / 683
      сегодня в 14:03
      Я не бот, хоть и нормальным свое пребывание здесь не считаю. Просто ставлю на место ивсе
      "хоть и нормальным свое пребывание здесь не считаю." То есть нормальным пребывание в данной среде Вы не считаете, но прибываете. Очень интересная позиция. Уточните, кого на место ставить то собрались? Кому "луч света в темное царство" нести собрались?
      stavr74
      stavr74
         632 / 683
      сегодня в 13:55
      тоже нашелся мне баклановый эксперт.
      и интересно почему только бывший спартаковский игрок.
      а за зенит , анжи, краснадар не играл что ли
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