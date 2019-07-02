Быстров: «От Айртона в обороне толку, как от козла молока»

Бывший футболист «Спартака» Владимир Быстров поделился мнением об игре защитника Айртона.
Могу заявить как эксперт: большинство голов, которые пропускает «Спартак», – это результат позиционных ошибок именно Айртона. Айртон бегает быстрее, чем я в лучшие годы? Ни за что! Начнем с того, что Айртон – защитник. А продолжим тем, что от него в обороне толку, извините, как от козла молока.
Ранее ходили слухи, что Айртон может перейти в «Лион».
ты нервишки то прибереги, молод ещё видать, простых норм общения не можешь соблюдать, думаю в реале все хуже. Футбол это игра, а зенит это не футбольныйклуб, это проект, футбольный клуб это Спартак Москва, глянь сколько там воспитанников играет. у тебя даже ник говорит о расстройства, стыдно
ты нервишки то прибереги, молод ещё видать, простых норм общения не можешь соблюдать, думаю в реале все хуже. Футбол это игра, а зенит это не футбольныйклуб, это проект, футбольный клуб это Спартак Москва, глянь сколько там воспитанников играет. у тебя даже ник говорит о расстройства, стыдно
Просто грубить не надо друг другу, уважение самое главное в нашем деле, в деле экспертов
Просто грубить не надо друг другу, уважение самое главное в нашем деле, в деле экспертов
Для того, чтобы не быть ботом, "друг", надо хоть изредка, хотя бы моментами, выдавать что-нибудь такое, что звучит как логическое рассуждение, а не сектантская декларация, что стыкуется с реальностью и здравым смыслом, по-определению и у подавляющего большинства. А ты ведь только троллишь тут всех - 8000 комментариев только с этого ника, а ещё был MALOVAR же.
Видишь ли, окружающие - тоже люди, прикинь. И у каждого складывается своё мнение, относительно других. Так вот, ничего личного, но про тебя у меня сформировалась позиция, что ты бот, потому что если ты НЕ бот, а реальный человек - тогда всё гораздо печальнее. И, даже - немного страшно...
То есть, я называю(и буду называть) тебя ботом, потому что не хочу верить в существование таких людей в обществе.
Для того, чтобы не быть ботом, "друг", надо хоть изредка, хотя бы моментами, выдавать что-нибудь такое, что звучит как логическое рассуждение, а не сектантская декларация, что стыкуется с реальностью и здравым смыслом, по-определению и у подавляющего большинства. А ты ведь только троллишь тут всех - 8000 комментариев только с этого ника, а ещё был MALOVAR же.
Видишь ли, окружающие - тоже люди, прикинь. И у каждого складывается своё мнение, относительно других. Так вот, ничего личного, но про тебя у меня сформировалась позиция, что ты бот, потому что если ты НЕ бот, а реальный человек - тогда всё гораздо печальнее. И, даже - немного страшно...
То есть, я называю(и буду называть) тебя ботом, потому что не хочу верить в существование таких людей в обществе.
Зайди в КБ отмеься если да,жду !
Зайди в КБ отмеься если да,жду !
Зато, когда разговор пойдёт про Дзюбу, они не напишут "футболист "Зенита", а напишут "воспитанник "Спартака". Это же секта!
Помню, когда "Мясо" отлетело "Зениту" 5-2, на соккере написали "Команды забили 7 голов на двоих", а я "дурак", всегда думал, что "7 голов на двоих" - это 4:3.
Ну неприятно им - команда у них сейчас больше "кричащая" - а поэтому всех бесящая, чем играющая. Самообман спасает! А то, что информацию подают неверно, а потом другие ею пользуются так же неверно - это плевать ваще! Какой профессионализм, какой факт-чекинг? Сегодня "графоманы" на коне! Чем забористей дичь выдашь, тем лучше - тем больше порвётся всех. Поэтому - аналитическое, разумное и интеллигентное, сегодня = "скучно".
Зато, когда разговор пойдёт про Дзюбу, они не напишут "футболист "Зенита", а напишут "воспитанник "Спартака". Это же секта!
Помню, когда "Мясо" отлетело "Зениту" 5-2, на соккере написали "Команды забили 7 голов на двоих", а я "дурак", всегда думал, что "7 голов на двоих" - это 4:3.
Ну неприятно им - команда у них сейчас больше "кричащая" - а поэтому всех бесящая, чем играющая. Самообман спасает! А то, что информацию подают неверно, а потом другие ею пользуются так же неверно - это плевать ваще! Какой профессионализм, какой факт-чекинг? Сегодня "графоманы" на коне! Чем забористей дичь выдашь, тем лучше - тем больше порвётся всех. Поэтому - аналитическое, разумное и интеллигентное, сегодня = "скучно".
А кто, что здесь делает и в каком обличии (-ях), - это приватность каждого в отдельности... Будем же склонны к компромиссам..:))
Привет, адекватный и невозмутимый!!!
А кто, что здесь делает и в каком обличии (-ях), - это приватность каждого в отдельности... Будем же склонны к компромиссам..:))
Привет, адекватный и невозмутимый!!!
Аха ха ха )))) симулянты питерские))))
Аха ха ха )))) симулянты питерские))))
и интересно почему только бывший спартаковский игрок.
а за зенит , анжи, краснадар не играл что ли
и интересно почему только бывший спартаковский игрок.
а за зенит , анжи, краснадар не играл что ли