«Динамо» объявило о трансфере Шейдаева

Нападающий Рамиль Шейдаев стал игроком «Динамо», об этом сообщает пресс-служба московского клуба. Договор рассчитан на 1 год.
В прошлом сезоне Шейдаев выступал за «Крылья Советов». В «Динамо» 23-летний футболист перешел на правах свободного агента.
Удачи динамикам в ЧР!!! Пора бело-красных на 6-7е место отодвигать.
Удачи динамикам в ЧР!!! Пора бело-красных на 6-7е место отодвигать.
Кто забыл, напомню: в 2015 г, когда наша U19 стала второй в Европе, а это: Головин, Баринов, Чернов, Гулиев, Гасилин... Шейдаев вошел в 10-ку лучших игроков Европы своего возраста. На том ЧЕ играли Сане и Коман...Зинченко тоже в отборе засветился.
Шейдаев успел все про...ь, и сменить гражданство. "Красавчик".
Кто забыл, напомню: в 2015 г, когда наша U19 стала второй в Европе, а это: Головин, Баринов, Чернов, Гулиев, Гасилин... Шейдаев вошел в 10-ку лучших игроков Европы своего возраста. На том ЧЕ играли Сане и Коман...Зинченко тоже в отборе засветился.
Шейдаев успел все про...ь, и сменить гражданство. "Красавчик".