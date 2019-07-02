ГлавнаяНовости

«Динамо» объявило о трансфере Шейдаева

сегодня, 16:46

Нападающий Рамиль Шейдаев стал игроком «Динамо», об этом сообщает пресс-служба московского клуба. Договор рассчитан на 1 год.

В прошлом сезоне Шейдаев выступал за «Крылья Советов». В «Динамо» 23-летний футболист перешел на правах свободного агента.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Спартак» всем доволен. Бонифаций отправился в «Порту»
Сегодня, 18:00Станислав Горин в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии18
ОфициальноНовосельцев и Цаллагов покидают «Зенит»
Сегодня, 16:14 Комментарии28
Официально«Спартак» подтвердил уход Зе Луиша
Сегодня, 15:46 Комментарии84
ОфициальноКулик перешел в ряды «Тамбова»
Сегодня, 14:39 Комментарии5
ОфициальноПауревич переходит в «Зандхаузен»
Сегодня, 12:19 Комментарии2
ОфициальноКорян стал полноценным игроком «Химок»
Вчера, 21:53 Комментарии0
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Зидан 1972
Зидан 1972
   214 / 680
сегодня в 21:07
Удачи РАМИЛЬ!Удачи ДИНАМО!
Лакшери
Лакшери ответил Sem25
   118 / 680
сегодня в 17:03
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       13 / 680
    сегодня в 17:01
    Надеюсь , будет полезнее Луценко и Панченко!!!
    Удачи динамикам в ЧР!!! Пора бело-красных на 6-7е место отодвигать.
    Sem25
    Sem25
       276 / 680
    сегодня в 16:59
    Дожили, карьеру газпромовцу спасаем. Он теперь должен умирать на поле в каждой игре за то, что такой шанс предоставили.
    Кто забыл, напомню: в 2015 г, когда наша U19 стала второй в Европе, а это: Головин, Баринов, Чернов, Гулиев, Гасилин... Шейдаев вошел в 10-ку лучших игроков Европы своего возраста. На том ЧЕ играли Сане и Коман...Зинченко тоже в отборе засветился.
    Шейдаев успел все про...ь, и сменить гражданство. "Красавчик".
    Y.N.W.A.
    Y.N.W.A.
       111 / 680
    сегодня в 16:58
    Норм. Удачи)
    TEREK_FOREVER
    TEREK_FOREVER
       243 / 680
    сегодня в 16:51
    Удачи!!!
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100