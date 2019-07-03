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«Райо Вальекано» продлил аренду стадиона еще на 20 лет

сегодня, 16:42

Сообщается, что футбольный клуб «Райо Вальекано» продлил аренду стадиона «Вальекас» еще на 20 лет. 

Действующий договор закончился 30 июня, однако мадридский клуб решил и дальше выступать на этой арене. «Райо Вальекано» будет платить городу за аренду 81 тыс. евро в год, все остальные издержки со содержанию арены и прочие расходы остаются непосредственно за клубом. 

Напомним, что по итогам прошедшего сезона «Райо Вальекано» вылетел во второй дивизион.

Недавно «Барселона» провела презентацию нового стадиона «Камп Ноу».

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