«Райо Вальекано» продлил аренду стадиона еще на 20 лет

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Сообщается, что футбольный клуб «Райо Вальекано» продлил аренду стадиона «Вальекас» еще на 20 лет.

Действующий договор закончился 30 июня, однако мадридский клуб решил и дальше выступать на этой арене. «Райо Вальекано» будет платить городу за аренду 81 тыс. евро в год, все остальные издержки со содержанию арены и прочие расходы остаются непосредственно за клубом.

Напомним, что по итогам прошедшего сезона «Райо Вальекано» вылетел во второй дивизион.

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