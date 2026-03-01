«Эльче» – «Эспаньол»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Эльче» – «Эспаньол», который состоится 1 марта 2026 года.
«Эльче»
«Эльче» очень давно не может выиграть в чемпионате Испании и это не может не сказываться на турнирной таблице. Коллектив на данный момент занимает 17 место с 25 баллами и опережает зону вылета всего на одно очков. Хозяева хотят воспользоваться неуверенной игрой «Эспаньола» и прервать свою серию без побед, что позволит как минимум сохранит свое место до следующего тура.
Два последних матча «Эльче» завершились поражением на выезде от «Атлетик» Бильбао (1:2) и ничьей с «Осасуной» (0:0).
«Эспаньол»
«Эспаньол» попал в небольшой кризис и коллективу нужно как можно быстрее с ним справится, пока еще много не упущено. Команда набрала 35 очков и занимает восьмое место, уступая «Реал» Сосьедад по разнице мячей, но имея игру в запасе. Победа над соперником из практически зоны вылета поможет гостям подняться выше на одну, а возможно и на две ступеньки.
Два последних поединка «Эспаньола» завершились поражением от «Атлетико» (2:4) и ничьей с «Сельтой» (2:2).
Котировки БК Pinnacle 888
- Победа «Эльче» – 2.45
- Ничья – 3.25
- Победа «Эспаньол» – 3.05
Статистика
- «Эльче» не может выиграть уже девять поединков подряд
- «Эспаньол» проиграл три последних матча подряд на выезде
- Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Эспаньола», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.05. Обе команды находятся сейчас не в лучшей форме, но «Эспаньол» выглядит лучше соперника на дистанции, поэтому поверим в его победу в этой встрече.