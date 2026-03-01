«Эльче» – «Эспаньол»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1772358657

вчера, 12:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Эльче» – «Эспаньол», который состоится 1 марта 2026 года.

«Эльче»

«Эльче» очень давно не может выиграть в чемпионате Испании и это не может не сказываться на турнирной таблице. Коллектив на данный момент занимает 17 место с 25 баллами и опережает зону вылета всего на одно очков. Хозяева хотят воспользоваться неуверенной игрой «Эспаньола» и прервать свою серию без побед, что позволит как минимум сохранит свое место до следующего тура.

Два последних матча «Эльче» завершились поражением на выезде от «Атлетик» Бильбао (1:2) и ничьей с «Осасуной» (0:0).

«Эспаньол»

«Эспаньол» попал в небольшой кризис и коллективу нужно как можно быстрее с ним справится, пока еще много не упущено. Команда набрала 35 очков и занимает восьмое место, уступая «Реал» Сосьедад по разнице мячей, но имея игру в запасе. Победа над соперником из практически зоны вылета поможет гостям подняться выше на одну, а возможно и на две ступеньки.

Два последних поединка «Эспаньола» завершились поражением от «Атлетико» (2:4) и ничьей с «Сельтой» (2:2).

Котировки БК Pinnacle 888

Победа «Эльче» – 2.45

Ничья – 3.25

Победа «Эспаньол» – 3.05

Статистика

«Эльче» не может выиграть уже девять поединков подряд

«Эспаньол» проиграл три последних матча подряд на выезде

Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Эспаньола», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.05. Обе команды находятся сейчас не в лучшей форме, но «Эспаньол» выглядит лучше соперника на дистанции, поэтому поверим в его победу в этой встрече.