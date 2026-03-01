«ФК Париж» – «Ницца»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1772361341

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги 1 « ФК Париж» – «Ницца», который состоится 1 марта 2026 года.

« ФК Париж»

« ФК Париж» неплохо начал сезон, но в последних матчах команда не может победить и это опускает их все ниже по турнирной таблице. Команда на данный момент занимает 15 место с 23 баллами и на один пункт отстает от «Ниццы». Победа позволит обойти прямого конкурента и отдалиться от зоны вылета, что лишний раз мотивирует футболистов.

Два последних матча « ФК Париж» завершились ничьей с «Тулузой» (1:1) и разгромным поражением от «Ланса» (0:5).

«Ницца»

«Ницца» часто играет вничью, что много очков не приносит. Команда идет очень низко в турнирной таблице, а именно на 14 месте, но зону вылета опережает на семь пунктов. Тем не менее, проигрывать в этой встрече коллективу никак нельзя, иначе он опустится еще на ступеньку ниже, а кто-нибудь из аутсайдеров теоретически может сократить расстояние, что было бы нежелательно для гостей.

Два последних поединка «Ниццы» завершились ничьей с «Лорьяном» (3:3) и поражением от «Лиона» (0:2).

Котировки БК Pinnacle 888

Победа « ФК Париж» – 2.55

Ничья – 3.35

Победа «Ницца» – 2.8

Статистика

« ФК Париж» не может выиграть уже шесть поединков подряд

Париж» не может выиграть уже шесть поединков подряд «Ницца» проиграла четыре из шести последних матчей на выезде во всех турнирах

В единственной игре между клубами в первом круге была зафиксирована ничья (1:1)

