«Арсенал» – «Челси»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1772356623

вчера, 12:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Арсенал» – «Челси», который состоится 1 марта 2026 года.

«Арсенал»

«Арсенал» использовал весь свой допустимый запас ошибок и теперь вынужден побеждать матч за матчем. Команда идет на первом месте в АПЛ с 61 баллом, но всего на два пункта опережает «Манчестер Сити». На своем стадионе «канониры» принимают «Челси» и это будет непростой матч, однако подопечные Артеты уже выигрывали у «синих» и намерены это сделать еще в этот футбольный вечер.

Два последних матча «Арсенала» завершились крупной победой над «Тоттенхэмом» (4:1) и обидной ничьей с «Вулверхэмптоном» (2:2).

«Челси»

«Челси» проигрывает так же редко, как и его нынешний соперник, но в последнее время увеличилось количество ничейных результатов. Команда идет на шестом месте с 45 баллами и отстает сразу от двух соперников на три очка. Победа над «Арсеналом» очень бы помогла гостям, однако на данный момент верят в такую возможность самые отчаянные болельщики «аристократов».

Два последних поединка «Челси» завершились неожиданной ничьей с «Бёрнли» (1:1) и разгромом на выезде «Халла» (4:0) в кубке ФА .

Котировки БК Pinnacle 888

Победа «Арсенал» – 1.6

Ничья – 4.3

Победа «Челси» – 5.9

Статистика

«Арсенал» проиграл один матч из десяти последних во всех турнирах

«Челси» выиграл пять из шести последних поединков на выезде

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Арсенала», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.6. «Канониры» сейчас вышли на самый опасный участок сезона и не должны ошибаться. Предполагаем, что хозяева найдут в себе силы обыграть «Челси» на своем поле.