«Фулхэм» – «Тоттенхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

вчера, 12:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Фулхэм» – «Тоттенхэм», который состоится 1 марта 2026 года.

«Фулхэм»

«Фулхэм» является достаточно стабильным коллективом, которому не хватает явно выраженных лидеров, чтобы набирать больше очков и бороться за зону еврокубков. Сейчас клуб занимает 10 место с 37 баллами и отстает на два пункта от «Борнмута», но имеет игру в запасе. В случае победы хозяева гарантированно поднимутся на позицию выше и даже догонят «Эвертон», у которого уже 40 баллов с учетом результатов этого тура.

Два последних матча «Фулхэм» сначала выиграл у «Сток Сити» в кубке ФА (2:1), а затем в АПЛ у «Сандерленда» на выезде (3:1).

«Тоттенхэм»

Еще одна лондонская команда имеет проблемы в АПЛ , но хорошо выступает в Лиге чемпионов. Тем не менее, трудности в чемпионате Англии сами себя не решат, ведь команда занимает 16 место с 29 баллами и у будет шанс улучшить свое положение в таблице и поверить в себя, чтобы подняться повыше.

Два последних поединка «Тоттенхэма» завершились крупным поражением от «Арсенала» (1:4) и неудачей с «Ньюксл Юнайтед» (1:2).

Котировки БК Pinnacle 888

Победа «Фулхэм» – 1.92

Ничья – 3.8

Победа «Тоттенхэм» – 3.8

Статистика

«Фулхэм» выиграл пять из десяти последних поединков во всех турнирах

«Шпоры» выиграли два из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах

«Фулхэм» выиграл три из четырех последних матчей у «Тоттенхэма»

Прогноз