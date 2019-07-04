Газизов: «Если уфимец болеет за какой-то „Спартак“, это смешно»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов считает неправильным, когда болельщики из Уфы болеют за топ-клубы РПЛ, а не за команду своего города.
Женщина любит своего мужа, она ценит его, но есть тысячи или миллионы мужчин, которые более успешны. Но это не значит, что она пойдёт к другому мужчине, так ведь? Я вижу болельщиков, которые идут на топовый матч. Это уфимец, ему много лет, он ведёт своих детей, свою жену. Они идут в шарфах „Спартака“, ЦСКА. И он такой гордый и своим детям показывает, что я, живя в Уфе, болею за какой-то на хрен „Спартак“, ну смешно.
Да ему вообще не стыдно? Я хочу подойти к этому человеку и сказать: „Ты чего? Ты ненормальный? Ты чему детей-то своих учишь? Ты их учишь не любить свой город, свою школу, свои ясли“. А потом я смотрю и понимаю, что он другой человек. Мы сегодня воспитываем своих детей, у нас 1500 детей, и это наши будущие болельщики.
Напомним, что «Уфа» в недавнем контрольном матче обыграла «Ботошани».
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1125599/gazizov-shamil-ufa ----- ТОЧНО мужик высказался. Для справки в Англии если ты родился например в Манчестере крайне западло болеть например за Ливерпуль. Хотя по нашим меркам это как Зенит и Тосно (территориально)
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1125599/gazizov-shamil-ufa ----- ТОЧНО мужик высказался. Для справки в Англии если ты родился например в Манчестере крайне западло болеть например за Ливерпуль. Хотя по нашим меркам это как Зенит и Тосно (территориально)
Ведь, когда Газизов покупал авто, он, наверняка, подзабыл про патриотизм с берёзками и выбрал, отнюдь не отечественную марку..:))
Так что, считает он возвышенно, а делает всё приземлённо..:))
Ведь, когда Газизов покупал авто, он, наверняка, подзабыл про патриотизм с берёзками и выбрал, отнюдь не отечественную марку..:))
Так что, считает он возвышенно, а делает всё приземлённо..:))