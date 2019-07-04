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Газизов: «Если уфимец болеет за какой-то „Спартак“, это смешно»

сегодня, 11:12

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов считает неправильным, когда болельщики из Уфы болеют за топ-клубы РПЛ, а не за команду своего города.

Женщина любит своего мужа, она ценит его, но есть тысячи или миллионы мужчин, которые более успешны. Но это не значит, что она пойдёт к другому мужчине, так ведь? Я вижу болельщиков, которые идут на топовый матч. Это уфимец, ему много лет, он ведёт своих детей, свою жену. Они идут в шарфах „Спартака“, ЦСКА. И он такой гордый и своим детям показывает, что я, живя в Уфе, болею за какой-то на хрен „Спартак“, ну смешно.

Да ему вообще не стыдно? Я хочу подойти к этому человеку и сказать: „Ты чего? Ты ненормальный? Ты чему детей-то своих учишь? Ты их учишь не любить свой город, свою школу, свои ясли“. А потом я смотрю и понимаю, что он другой человек. Мы сегодня воспитываем своих детей, у нас 1500 детей, и это наши будущие болельщики.

Напомним, что «Уфа» в недавнем контрольном матче обыграла «Ботошани». 

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andreika20133
andreika20133 ответил ОВВ74
   195 / 695
сегодня в 12:12
да, в военной форме тоже бесплатно пускали и по коллективным билетам)))
Приятно видеть АДЕКВАТНОГО спартача. Скажу от себя Единственная команда которая всегда играет с Зенитом до конца и в полную силу это Спартак. Но и про посещаемость С первых годов этого века на Петровский купить билеты было просто невозможно 25 тыс. распродавались по барыгам и абонементам. А теперь 45 тыс дали возможность ходить всем кто хочет и поверь билеты по 1000 в касе можно взять только 2-4 дня .
ОПС
ОПС
   234 / 695
сегодня в 12:12
Все верно.
spartakus50
spartakus50
   627 / 695
сегодня в 12:11
Газизов не нормальный сам, а точнее безнадежно приметивный. Оскорбляя других, не способен понять простых вещей. Ну ладно, он зомбирован значением своей должности, простим. А теперь о браке и футболе. Влюбляться можно в разных женщин, поэтому случаются разводы. А изменить своей команде - это предать самого себя. Люди болели за Спартак, когда ещё в Уфу футбол не пришел. В некоторых семьях это передается по наследству. Разве это плохо или не нормально?
jilbar
jilbar
сегодня в 12:10
За спартак неприлично болеть не только в Уфе, по всей стране, а в Европе за спартак не болеют, не знают что это.
25процентный клоун
25процентный клоун
   2 / 695
сегодня в 12:08
И лишь в очереднойраз подтвердил свое фарм существование в рпл, зенит то забыл упомянуть, а то, по шапке дадут
Footbolista
Footbolista ответил TEREK_FOREVER
   3 / 695
сегодня в 12:07
Мужчина будет болеть за кого хочет, потому, что он мужчина...
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER ответил ОВВ74
   128 / 695
сегодня в 12:06
Честно,я за свою жизнь не встречал,есть такие,которые симпатизируют зарубежным клубам,но только не нашим.Можно симпатизировать,но болеть мужчина будет за свой клуб,со своего края.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   40 / 695
сегодня в 12:05
В Уфе нужно болеть за свой клуб, какой бы он ни был. А за народных даже спартачи перестают топить, стыдно...
Begemott
Begemott
   151 / 695
сегодня в 12:03
    Footbolista
    Footbolista ответил particular
       3 / 695
    сегодня в 12:01
    У него наверняка лада седан баклажан)...
    Alpribas
    Alpribas
       183 / 695
    сегодня в 12:01
    За спартак болеть даже опасно, можно позориться всю жизнь вместе с ним.
    andreika20133
    andreika20133
       195 / 695
    сегодня в 12:00
    Но мне больше понравилось высказывание тренера-------за какой-то на хрен „Спартак“, ну смешно.
    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1125599/gazizov-shamil-ufa ----- ТОЧНО мужик высказался. Для справки в Англии если ты родился например в Манчестере крайне западло болеть например за Ливерпуль. Хотя по нашим меркам это как Зенит и Тосно (территориально)
    ОВВ74
    ОВВ74 ответил andreika20133
       403 / 695
    сегодня в 12:00
    В 2005 году на стадион пропускали любого бесплатно в футболке спартака---- Это была акция клуба для повышения посещаемости. Так что не надо бить ушами по щекам.
    да, в военной форме тоже бесплатно пускали и по коллективным билетам)))
    FILL3286
    FILL3286
       20 / 695
    сегодня в 11:58
    А он знает,чтогазпром зенит вытянул с пердива 14 лет назад???
    Ник Уволен
    Ник Уволен
       377 / 695
    сегодня в 11:58
    За Спартак болеть некомильфо.
    Arragon
    Arragon
    сегодня в 11:58
    Газизов не газуй...
    particular
    particular
       5 / 695
    сегодня в 11:56
    Неправильно, неэтично, неудобно и т.п., - это всё из области личных предпчтений и привычек..:))
    Ведь, когда Газизов покупал авто, он, наверняка, подзабыл про патриотизм с берёзками и выбрал, отнюдь не отечественную марку..:))
    Так что, считает он возвышенно, а делает всё приземлённо..:))
    ОВВ74
    ОВВ74 ответил TEREK_FOREVER
       403 / 695
    сегодня в 11:56
    Ложь.А на счет подростков,так,например,меня в 80 годы впервые привел на стадион мой родственник и я влюбился в футбол.Надо же пртвивать любовь к спорту,к малой Родине и все такое.Кто полюбит игру в следующий раз сам придет,кто нет,то что делать.
    согласен, многие в ЧР топят за другие клубы нашей необъятной, но там в слух этого делать не стоит, что бы не стать врагом народа....
    Robert Carlos3
    Robert Carlos3
    сегодня в 11:55
    Ну и логика у человека. И он хочет таким образом болельщиков привлечь? Каждый человек волен болеть за ту команду, которая у него в сердце, независимо от того, где она находится географически. Это же не сборная.
    andreika20133
    andreika20133 ответил LOpp
       195 / 695
    сегодня в 11:55
    глоры любят болеть за локальные успехи клубов. Поэтому щас в Питере по 45 тысяч приходит народу. А в середине 90-х когда в пердиве болтались и по 100 чел приходило.
    В 2005 году на стадион пропускали любого бесплатно в футболке спартака---- Это была акция клуба для повышения посещаемости. Так что не надо бить ушами по щекам.
    cska plus
    cska plus
       7 / 695
    сегодня в 11:54
    Ахахах! На хрен послал спартак и федуна.
    dalex83
    dalex83 ответил LOpp
       503 / 695
    сегодня в 11:54
    Причём Питер? Я из Питера... за зенит топят только быдло с окраин и лгпт ... в самом газпроме болеют за спартак и цска .
    FILL3286
    FILL3286
       20 / 695
    сегодня в 11:53
    За зенит всегда и всем стыдно((((
    Prazdnik
    Prazdnik
       604 / 695
    сегодня в 11:53
    Каждый сам делает свой выбор
    Charlie Scene
    Charlie Scene
       245 / 695
    сегодня в 11:51
    что плетет своим языком этот башкир?
    TEREK_FOREVER
    TEREK_FOREVER ответил ОВВ74
       128 / 695
    сегодня в 11:50
    Ложь.А на счет подростков,так,например,меня в 80 годы впервые привел на стадион мой родственник и я влюбился в футбол.Надо же пртвивать любовь к спорту,к малой Родине и все такое.Кто полюбит игру в следующий раз сам придет,кто нет,то что делать.
    ОВВ74
    ОВВ74 ответил LOpp
       403 / 695
    сегодня в 11:49
    глоры любят болеть за локальные успехи клубов. Поэтому щас в Питере по 45 тысяч приходит народу. А в середине 90-х когда в пердиве болтались и по 100 чел приходило.
    могу сказать за 2004-2006 год, на петровском их собиралось не много и то пенсионеры...
    Конопляных Дел Мастер
    Конопляных Дел Мастер
       220 / 695
    сегодня в 11:48
      LOpp
      LOpp ответил ОВВ74
         8 / 695
      сегодня в 11:47
      тоже помнится как не признавали Краснодар местные жители, а теперь все вдруг стали ярыми болелами быков, парадокс епта...
      глоры любят болеть за локальные успехи клубов. Поэтому щас в Питере по 45 тысяч приходит народу. А в середине 90-х когда в пердиве болтались и по 100 чел приходило.
      ОВВ74
      ОВВ74 ответил PITER_1
         403 / 695
      сегодня в 11:47
      да вообще за пупсиков топить смешно, я над мужем сестры постоянно глумлюсь)))
      а он над сестрой
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