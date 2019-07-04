Газизов: «Если уфимец болеет за какой-то „Спартак“, это смешно»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов считает неправильным, когда болельщики из Уфы болеют за топ-клубы РПЛ , а не за команду своего города.

Женщина любит своего мужа, она ценит его, но есть тысячи или миллионы мужчин, которые более успешны. Но это не значит, что она пойдёт к другому мужчине, так ведь? Я вижу болельщиков, которые идут на топовый матч. Это уфимец, ему много лет, он ведёт своих детей, свою жену. Они идут в шарфах „Спартака“, ЦСКА . И он такой гордый и своим детям показывает, что я, живя в Уфе, болею за какой-то на хрен „Спартак“, ну смешно.

Да ему вообще не стыдно? Я хочу подойти к этому человеку и сказать: „Ты чего? Ты ненормальный? Ты чему детей-то своих учишь? Ты их учишь не любить свой город, свою школу, свои ясли“. А потом я смотрю и понимаю, что он другой человек. Мы сегодня воспитываем своих детей, у нас 1500 детей, и это наши будущие болельщики.