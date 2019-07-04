Рибалта рассказал о несостоявшихся трансферах Акуньи и Лоди

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Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта рассказал о том, почему российский клуб не подписал защитников и .

Акуньей интересовались в январе. «Спортинг» потребовал сумму, которую мы не готовы были платить за этого игрока. «Зенит» стоял на своей цене, однако португальский клуб не принял предложение. Акунья был бы хорошим приобретением для нас, но за адекватную сумму. Всё-таки ему уже 28 лет.

Ренан Лоди, вне всяких сомнений, привлекательный вариант. Вот только трудно выиграть борьбу за игрока, когда в переговоры вступает мадридский «Атлетико». Просто сам футболист выбрал топовый испанский клуб.