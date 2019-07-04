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Рибалта рассказал о несостоявшихся трансферах Акуньи и Лоди

сегодня, 10:03

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта рассказал о том, почему российский клуб не подписал защитников Маркоса Акунью и Ренана Лоди.

Акуньей интересовались в январе. «Спортинг» потребовал сумму, которую мы не готовы были платить за этого игрока. «Зенит» стоял на своей цене, однако португальский клуб не принял предложение. Акунья был бы хорошим приобретением для нас, но за адекватную сумму. Всё-таки ему уже 28 лет.

Ренан Лоди, вне всяких сомнений, привлекательный вариант. Вот только трудно выиграть борьбу за игрока, когда в переговоры вступает мадридский «Атлетико». Просто сам футболист выбрал топовый испанский клуб.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
   2 / 695
сегодня в 10:21
Все хотят в топ клубы, ну разве что из низжих лиг Германии посмотреть
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 695
сегодня в 10:15
Все по-делу.....
То что кто то там по каким то причинам не стал игроком Зенита это их проблемы...
Так им и надо....
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