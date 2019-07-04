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Нобоа: «Сомневаюсь, что я буду тренером»

сегодня, 09:16

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал, что пока не задумывался о завершении карьеры. Напомним, что в апреле эквадорцу исполнилось 34 года.

Пока даже не думал, чего жду от жизни дальше. Реально. Конечно, после окончания карьеры не хочу далеко уходить от футбола. Но не знаю, в каком качестве. Сомневаюсь, что буду тренером. Хотя, возможно, из меня получился бы хороший тренер. Но вряд ли я смогу постоянно смотреть на игры со скамейки, переживать, работать с футболистами. Нужно круглосуточно жить игрой. Я, конечно, люблю футбол, но не настолько сильно.

Я сейчас могу много наговорить: я хочу это, это и вот это. А когда ты заканчиваешь карьеру и появляется реальный выбор, решение может быть совершенно другим. Посмотрим.

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