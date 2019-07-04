Рибалта: «Перед „Зенитом“ стоит задача сделать акцент на российский рынок»

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта поделился мнением о новом лимите на легионеров в РПЛ .

Естественно, изменение лимита окажет своё влияние. Тем более что новые правила вступят в силу уже через год. Во-первых, мы должны сократить количество иностранцев. Кто-то будет продан, у кого-то закончится контракт. В целом это не такая уж большая проблема. У нас уже есть план.

Однако, выбирая новичков-легионеров, мы должны также помнить об ограничениях. Значит, надо искать более квалифицированных футболистов, которые попадут в число восьми заявленных на сезон. Перед «Зенитом» будет стоять задача сделать акцент на российский рынок.