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Рибалта: «Перед „Зенитом“ стоит задача сделать акцент на российский рынок»

сегодня, 10:12

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта поделился мнением о новом лимите на легионеров в РПЛ.

Естественно, изменение лимита окажет своё влияние. Тем более что новые правила вступят в силу уже через год. Во-первых, мы должны сократить количество иностранцев. Кто-то будет продан, у кого-то закончится контракт. В целом это не такая уж большая проблема. У нас уже есть план.

Однако, выбирая новичков-легионеров, мы должны также помнить об ограничениях. Значит, надо искать более квалифицированных футболистов, которые попадут в число восьми заявленных на сезон. Перед «Зенитом» будет стоять задача сделать акцент на российский рынок.

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Все комментарии
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Alpribas
   58 / 695
сегодня в 10:56
Нет ничего на том рынке, одни ростовские бревна.
    Ragnar_Lodbrok
    Ragnar_Lodbrok
       58 / 695
    сегодня в 10:55
    Питерский проект всегда портит российских игроков
    КЭТиК
    КЭТиК
       144 / 695
    сегодня в 10:53
    Нужно в России скупить всех стоящих.
    Danila Selin
    Danila Selin ответил Т34
       365 / 695
    сегодня в 10:51
    Акцент на российский рынок, а гребут легионеров. Потом их будут продавать, а на это бабло грабить команды соперников по чемпионату. Своих нет, да и не беспокоятся, бабло всё решит, будут чужих покупать и их ногами прокладывать дорогу наверх. Позорище!
    Чтоже вы тогда все топ-клубы Европы не костерите и не считаете позорными. Они тоже скупают у всех других игроков и таланты молодые.
    Т34
    Т34
       100 / 695
    сегодня в 10:45
    Акцент на российский рынок, а гребут легионеров. Потом их будут продавать, а на это бабло грабить команды соперников по чемпионату. Своих нет, да и не беспокоятся, бабло всё решит, будут чужих покупать и их ногами прокладывать дорогу наверх. Позорище!
    cska plus
    cska plus
       7 / 695
    сегодня в 10:39
    Своих надо выращивать, чтобы делать акцент на российский рынок.
    Морозовский
    Морозовский
       9 / 695
    сегодня в 10:20
    "Зенит" можно только презирать!
    STVA 1
    STVA 1
       33 / 695
    сегодня в 10:19
    Так уже у Зенита все сливки российские . У нас игроков то не много хороших из - за лимита.
    Морозовский
    Морозовский
       9 / 695
    сегодня в 10:18
    Грабёж и последующее за этим уничтожение российских клубов лазурятник выведет на новый, более совершенный уровень! Наш футбол, "благодаря" маменькину сынку "газпрёма" уверенно катится по наклонной!
    Alpribas
    Alpribas
       183 / 695
    сегодня в 10:14
    Нет ничего на том рынке, одни ростовские бревна.
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