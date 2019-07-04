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Панченко: «Надеюсь, „Динамо“ начнет радовать своих болельщиков»

сегодня, 10:33

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко поделился ожиданиями от нового сезона РПЛ.

С отличным настроением подходим к старту сезона. Да, последние два года выдались непростыми, но трудности, считаю, только закалили наш коллектив. Мы прошли этот путь вместе с нашим очень сильным тренерским штабом, в обоих случаях весной улучшали игру, выходили из трудных положений. Это нас сплотило. А теперь еще и сменилось руководство, у клуба и стадиона один владелец, пропали разговоры о каких-то проблемах. Приходят сильные новички, амбиции растут, что не может нас не радовать.

В последнем матче сезона открыли после реконструкции арену в Петровском парке, у всех от нее потрясающие эмоции. Заполненные динамовские трибуны в мае очень вдохновили команду, не терпится вновь выйти на газон нашего шикарного стадиона. Надеемся, станем радовать болельщиков, заждавшихся серьезных побед. Мы в долгу перед ними.

В прошлом сезоне «бело-голубые» заняли 12-е место в РПЛ

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Все комментарии
Mangur
Mangur
   419 / 695
сегодня в 11:28
Мы тоже надемся
EAGuar As
EAGuar As
   73 / 695
сегодня в 11:10
Все возможно .
drug01
drug01
   74 / 695
сегодня в 11:02
Будем рады,,!!
Bладимиp
Bладимиp
   134 / 695
сегодня в 10:40
В последнее время нет стремления.
cska plus
cska plus
   7 / 695
сегодня в 10:33
Болельщики каждый год это слышат.
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