Панченко: «Надеюсь, „Динамо“ начнет радовать своих болельщиков»

Нападающий «Динамо» поделился ожиданиями от нового сезона РПЛ .

С отличным настроением подходим к старту сезона. Да, последние два года выдались непростыми, но трудности, считаю, только закалили наш коллектив. Мы прошли этот путь вместе с нашим очень сильным тренерским штабом, в обоих случаях весной улучшали игру, выходили из трудных положений. Это нас сплотило. А теперь еще и сменилось руководство, у клуба и стадиона один владелец, пропали разговоры о каких-то проблемах. Приходят сильные новички, амбиции растут, что не может нас не радовать.

В последнем матче сезона открыли после реконструкции арену в Петровском парке, у всех от нее потрясающие эмоции. Заполненные динамовские трибуны в мае очень вдохновили команду, не терпится вновь выйти на газон нашего шикарного стадиона. Надеемся, станем радовать болельщиков, заждавшихся серьезных побед. Мы в долгу перед ними.